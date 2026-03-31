Η ΕΟΠΕ ανακοίνωσε πως από τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται 12 ομάδες στο πρωτάθλημα της Novibet Volley League, επιτρέποντας στις ομάδες να έχουν πέμπτο ξένο παίκτη στο ρόστερ.

Η ανακοίνωση του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ για αναδιάρθρωση των Εθνικών κατηγοριών

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, στη συνεδρίαση της Δευτέρας 30 Μαρτίου 2026 και στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την αναβάθμιση του ελληνικού βόλεϊ και των εθνικών πρωταθλημάτων και μετά από πολύμηνες διεξοδικές συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως η Ένωση Σωματείων Αμοιβομένων Πετοσφαιριστών (ΕΣΑΠ), ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβομένων Πετοσφαιριστών Πετοσφαιριστριών (ΠΑΣΑΠΠ), ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης (ΣΕΠΠΕ) και η Ομοσπονδία Διαιτητών Βόλεϊ Ελλάδας (ΟΔΒΕ), αποφάσισε την αύξηση των ομάδων στο πρωτάθλημα Novibet Volley League ανδρών από 10 σε 12 ομάδες, αρχής γενομένης από την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Παράλληλα, εξέτασε και έκανε δεκτές τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από την Ένωση Σωματείων Αμοιβομένων Πετοσφαιριστών και αφορούν τη δομή, τη λειτουργία και την αναπτυξιακή προοπτική της κορυφαίας κατηγορίας. Μετά από αναλυτική συζήτηση, αξιολόγηση και επεξεργασία όλων των δεδομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.ΠΕ. έκανε δεκτή, μεταξύ άλλων, την πρόταση για την αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών αθλητών που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες της Novibet Volley League από τέσσερις (4) σε πέντε (5) για κάθε ομάδα, για χρονικό διάστημα τριών αγωνιστικών περιόδων, με έναρξη από τη σεζόν 2026-2027.

Η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος, της βελτίωσης του αγωνιστικού επιπέδου και της περαιτέρω ενδυνάμωσης της θέσης της ελληνικής πετοσφαίρισης στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Πρόκειται για μία ολιστική θεσμική παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί τόσο στη διεύρυνση της βάσης της κατηγορίας όσο και στη δημιουργία συνθηκών μεγαλύτερης γεωγραφικής, αγωνιστικής και οργανωτικής ανάπτυξης του πρωταθλήματος, σε συνδυασμό με την αύξηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού βόλεϊ. Εντός των ημερών θα ανακοινωθούν με λεπτομέρειες όλες οι αλλαγές στις εθνικές κατηγορίες, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στις προκηρύξεις της αγωνιστικής περιόδου 2026-27».