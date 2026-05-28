Παναθηναϊκός: Εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, τότε βγαίνει η απόφαση
Η διαδικασία εκδίκασης της προσωρινής διαταγής επί των ασφαλιστικών μέτρων που κατατέθηκαν εναντίον της κατασκευής των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό έλαβε χώρα σήμερα το πρωί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
Η απόφαση επί του συγκεκριμένου θέματος αναμένεται να εκδοθεί την Παρασκευή (29/05). Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά το ενδεχόμενο προσωρινού «παγώματος» των εργασιών, μέχρι να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα σε τακτική δικάσιμο.
Υπενθυμίζουμε πως την Τετάρτη (27/05) έγινε γνωστή η εταιρεία που θα αναλάβει την κατασκευή των εγκαταστάσεων ενώ πολύ σύντομα αναμένεται να εκδοθεί και η οικοδομική άδεια, η οποία θα σημάνει το τέλος των προπαρασκευαστικών εργασιών και την έναρξη εκείνων που θα αφορούν το κυρίως μέρος του έργου.
