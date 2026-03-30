Novibet Volley League: Παιχνίδια για ημιτελικά και θέσεις 5-7 την Τετάρτη
Μεγάλα παιχνίδια έχει η Novibet Volley League την Τετάρτη στις μάχες για τον τελικό αλλά και τις θέσεις 5-7. Αρχικά στη Νέα Σμύρνη ο Μίλωνας θα υποδεχθεί για τα ημιτελικά τον ΠΑΟΚ με την σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες να είναι στο 1-1. Λίγο λιγότερο από τρεις στο κατάμεστο καθώς έχει ανακοινωθεί sold out, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό.
Οι «πράσινοι» προηγούνται με 2-0 και αν κερδίσουν παίρνουν την πρόκριση για τον τελικό, ενώ αν κερδίσουν οι «ερυθρόλευκοι» θα συνεχιστεί η σειρά. Τέλος για τις θέσεις 5-7 ο η Καλαμάτα 80' για την 4η αγωνιστική υποδέχεται τον Πανιώνιο.
Το πρόγραμμα και οι διαιτητές της Novibet Volley LeagueΖ
Novibet Volley League – Τρίτος Ημιτελικός
Τετάρτη 1 Απριλίου 2026
Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» Νέα Σμύρνη, 18.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Π.Α.Ο.Κ. (1-1 νίκες)
Διαιτητές: Μυλωνάκης, Πρέντζας, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Τομαράς, Τουκτούκας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.
Γυμναστήριο Μετς, 21.15 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (2-0 νίκες)
Διαιτητές: Νικάκης, Γεωργιάδης, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργουλέας, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Γεώργας, Μουζακίτη, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.
Novibet Volley League – Πλέι οφ θέσεις 5-7 – 4η αγωνιστική
Τετάρτη 1 Απριλίου 2026
Γυμναστήριο Παραλίας, Καλαμάτα, 19:00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
Διαιτητές: Φραγκάκης, Καραγιαννόπουλος, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Βλάσσης, Κοσμάς, Γραμματεία: Ραβάνη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.