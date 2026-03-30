Γεμάτη αγώνες είναι και αυτή η Τετάρτη στην Novibet Volley League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Μίλωνα τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά και την Καλαμάτα τον Πανιώνιο για τις θέσεις 5-7.

Μεγάλα παιχνίδια έχει η Novibet Volley League την Τετάρτη στις μάχες για τον τελικό αλλά και τις θέσεις 5-7. Αρχικά στη Νέα Σμύρνη ο Μίλωνας θα υποδεχθεί για τα ημιτελικά τον ΠΑΟΚ με την σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες να είναι στο 1-1. Λίγο λιγότερο από τρεις στο κατάμεστο καθώς έχει ανακοινωθεί sold out, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό.

Οι «πράσινοι» προηγούνται με 2-0 και αν κερδίσουν παίρνουν την πρόκριση για τον τελικό, ενώ αν κερδίσουν οι «ερυθρόλευκοι» θα συνεχιστεί η σειρά. Τέλος για τις θέσεις 5-7 ο η Καλαμάτα 80' για την 4η αγωνιστική υποδέχεται τον Πανιώνιο.

Το πρόγραμμα και οι διαιτητές της Novibet Volley LeagueΖ

Novibet Volley League – Τρίτος Ημιτελικός

Τετάρτη 1 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» Νέα Σμύρνη, 18.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Π.Α.Ο.Κ. (1-1 νίκες)

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Πρέντζας, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Τομαράς, Τουκτούκας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Γυμναστήριο Μετς, 21.15 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (2-0 νίκες)

Διαιτητές: Νικάκης, Γεωργιάδης, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργουλέας, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Γεώργας, Μουζακίτη, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Novibet Volley League – Πλέι οφ θέσεις 5-7 – 4η αγωνιστική

Τετάρτη 1 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Παραλίας, Καλαμάτα, 19:00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Διαιτητές: Φραγκάκης, Καραγιαννόπουλος, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Βλάσσης, Κοσμάς, Γραμματεία: Ραβάνη.