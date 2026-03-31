Η Volley League εξετάζει την αύξηση των ξένων παικτών, με τους Έλληνες αθλητές να ζητούν όρια για να διασφαλιστεί η αγωνιστική τους εξέλιξη.

Η Volley League βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση της σεζόν, καθώς τα πλέι οφ έχουν ξεκινήσει και όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο, τόσο για τον τίτλο όσο και για την παραμονή. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ένα ακόμη σημαντικό θέμα έχει έρθει στο προσκήνιο και απασχολεί έντονα το ελληνικό βόλεϊ. Η ΕΣΑΠ έχει καταθέσει πρόταση για αύξηση των ξένων παικτών από τέσσερις σε πέντε ανά ομάδα στη Volley League, ανοίγοντας μια συζήτηση που δεν αφορά μόνο έναν αριθμό, αλλά συνολικά την κατεύθυνση που θα πάρει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια.

Η ΕΣΑΠ έχει καταθέσει πρόταση για αύξηση των αλλοδαπών από τέσσερις σε πέντε ανά ομάδα, σε μια κίνηση που, όπως υποστηρίζει, έχει στόχο την αναβάθμιση του πρωταθλήματος. Υποστηρίζουν ότι, οι περισσότεροι ξένοι παίκτες μπορούν να φέρουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό, να ανεβάσουν την ποιότητα και να κάνουν τη λίγκα πιο ελκυστική συνολικά.

Από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες αθλητές, μέσω του ΠΑΣΑΠΠ, δεν απορρίπτουν αυτή τη λογική. Δεν στέκονται απέναντι στην εξέλιξη, στέκονται όμως απέναντι στον τρόπο που αυτή επιχειρείται να εφαρμοστεί, ζητώντας κανόνες, όρια και κυρίως μια πιο συνολική προσέγγιση.

Οι συναντήσεις μεταξύ των φορέων έχουν ήδη γίνει, προτάσεις και αντιπροτάσεις έχουν πέσει στο τραπέζι και πλέον η απόφαση πλησιάζει, με την Ομοσπονδία να καλείται να πάρει θέση και το Υπουργείο να έχει τον τελικό λόγο.

Οι Έλληνες αθλητές, μέσω του ΠΑΣΑΠΠ, δεν λένε «όχι» στην αλλαγή. Η θέση τους ξεκινά από ένα πολύ πρακτικό ζήτημα που αφορά το ίδιο το παιχνίδι. Στο βόλεϊ αγωνίζονται έξι παίκτες, αν οι πέντε είναι ξένοι, τότε ουσιαστικά απομένει μία θέση για Έλληνα. Από εκεί ξεκινά και όλος ο προβληματισμός τους, τι πρωτάθλημα θέλουμε σήμερα και κυρίως, τι βόλεϊ θέλουμε να έχουμε σε λίγα χρόνια.

Οι ίδιοι οι αθλητές ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι αρνητικοί σε μια αλλαγή, αλλά αυτό που ζητούν είναι μια ισορροπία. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόταση του ΠΑΣΑΠΠ για το «4+1» πέντε ξένοι στη δωδεκάδα, αλλά έως τέσσερις στο γήπεδο ως μια προσπάθεια να συνδυαστεί η ενίσχυση του πρωταθλήματος με τη διατήρηση ουσιαστικού ρόλου για τους Έλληνες παίκτες.

Μιλούν αποκλειστικά στο Gazzetta

Γιάννης Αχιλλεόπουλος (πρόεδρος ΠΑΣΑΠΠ)

Για το πώς έχει προκύψει το θέμα, ο Γιάννης Αχιλλεόπουλος εξηγεί ότι δεν είναι κάτι καινούργιο: «Το αίτημα της ΕΣΑΠ για αύξηση στον αριθμό των αλλοδαπών παικτών δεν είναι καινούργιο, υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια και επανέρχεται συχνά στη συζήτηση για το μέλλον του πρωταθλήματος».

Όπως σημειώνει, πλέον το πλαίσιο είναι διαφορετικό: «Μετά την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας προβλέπεται ότι για οποιαδήποτε αλλαγή απαιτείται η πλειοψηφική σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων φορέων». Και περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε: «Η ΕΣΑΠ επανήλθε με πρόταση προς την Ομοσπονδία και τον ΠΑΣΑΠΠ, ακολούθησε ανταλλαγή προτάσεων, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και ο ΠΑΣΑΠΠ απάντησε με αναλυτική αντιπρόταση που δεν περιορίζεται μόνο στο ζήτημα των αλλοδαπών, αλλά προσεγγίζει συνολικά τα ζητήματα του ελληνικού βόλεϊ».

Για τη στάση των αθλητών, είναι ξεκάθαρος: «Οι αθλητές θεωρούμε ότι για το μέλλον ενός αθλήματος δεν πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις αποσπασματικά ή βραχυπρόθεσμα. Χρειάζεται στρατηγικός και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός». Και συμπληρώνει: «Οι αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και ουσιαστική ανάλυση της κατάστασης. Ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα πρέπει πρώτα να λύσει βασικά ζητήματα που αφορούν τη δομή, την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητά του».

Μπαίνοντας στο αγωνιστικό κομμάτι, περιγράφει ξεκάθαρα το βασικό πρόβλημα: «Αυτή τη στιγμή στο γήπεδο αγωνίζονται έξι παίκτες, εκ των οποίων συνήθως οι τέσσερις μπορεί να είναι ξένοι και οι δύο Έλληνες. Αν ο αριθμός των αλλοδαπών αυξηθεί στους πέντε, τότε πρακτικά θα υπάρχει μόνο ένας Έλληνας αθλητής στην εξάδα». Και εξηγεί τις συνέπειες: «Είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο θα περιορίσει σημαντικά τον αγωνιστικό ρόλο των Ελλήνων παικτών και επηρεάζει άμεσα την επόμενη γενιά αθλητών που θα στελεχώσουν την εθνική ομάδα».

Παράλληλα, βάζει στο τραπέζι και το ευρύτερο πλαίσιο: «Το επαγγελματικό πρωτάθλημα επιχορηγείται σε μεγάλο βαθμό από την ελληνική πολιτεία, επομένως οφείλει να λειτουργεί με τρόπο που να στηρίζει τους Έλληνες αθλητές και τις εθνικές ομάδες». Και τονίζει: «Χρειάζονται ουσιαστικές δομικές αλλαγές, όπως η οικονομική φερεγγυότητα των ομάδων, οι εργασιακές σχέσεις, η ασφάλιση και οι αμοιβές».

Δεν κρύβει και την πραγματικότητα που βιώνουν οι αθλητές: «Δεν είναι λογικό αθλητές που αφιερώνουν 10–15 χρόνια από τη ζωή τους στο άθλημα να αμείβονται με χαμηλές αποδοχές… πολλοί νεαροί αθλητές αμείβονται ακόμη και κάτω από το επίπεδο του βασικού μισθού».

Κλείνοντας, στέλνει το συνολικό μήνυμα των παικτών: «Οι προτάσεις μας βασίζονται σε μια συνολική προσέγγιση για την ανάπτυξη του ανδρικού βόλεϊ», ενώ υπογραμμίζει πως «υπάρχει πραγματική αγωνία για την επόμενη μέρα». Και καταλήγει: «Στόχος πρέπει να είναι ένα ελληνικό βόλεϊ με σταθερότητα, προοπτική και ασφάλεια για όλους, γιατί το μέλλον του συνδέεται άμεσα με τους αθλητές του και την εθνική ομάδα».

Θανάσης Πρωτοψάλτης (αρχηγός Εθνικής ομάδας ανδρών)

Ο Θανάσης Πρωτοψάλτης μιλά για το πώς βιώνουν οι ίδιοι οι αθλητές όλη αυτή τη συζήτηση: «Το βιώνουμε με σκεπτικισμό και ιδιαίτερο προβληματισμό, κυρίως με τον τρόπο τον οποίο εξελίσσεται. Είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τις ομάδες ή το επίπεδο του πρωταθλήματος, αλλά και το μέλλον των Ελλήνων αθλητών και συνολικά του ελληνικού βόλεϊ».

Ο αρχηγός της Εθνικής δεν απορρίπτει την παρουσία ξένων παικτών, κάθε άλλο: «Οι ξένοι παίκτες σαφώς μπορούν να ανεβάσουν τον ανταγωνισμό και να δώσουν ποιότητα», ωστόσο στέκεται στο όριο: «όταν αυξάνονται υπερβολικά, υπάρχει ο κίνδυνος να περιοριστεί ο χώρος και ο χρόνος συμμετοχής για τα Ελληνόπουλα που πρέπει να εξελιχθούν».

Στο κομμάτι της πρότασης του ΠΑΣΑΠΠ, εξηγεί γιατί το «4+1» θεωρείται μια ισορροπημένη λύση: «Είναι μια πρόταση που προσπαθεί να κρατήσει την απαραίτητη ισορροπία. Θεωρώ ότι είναι μια λύση που αφήνει όλες τις πλευρές ικανοποιημένες». Και συμπληρώνει: «Από τη μία δίνει στις ομάδες τη δυνατότητα να έχουν περισσότερες επιλογές, από την άλλη όμως βάζει ένα σαφές όριο μέσα στο γήπεδο, ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία των Ελλήνων αθλητών».

Για το επιχείρημα ότι περισσότεροι ξένοι σημαίνουν αυτόματα καλύτερο πρωτάθλημα, κρατά μια πιο σύνθετη στάση: «Δεν είμαστε αντίθετοι στην πρόταση, αλλά στον τρόπο υλοποίησης», λέει χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ότι «η ενίσχυση του πρωταθλήματος δεν κρίνεται μόνο από το πόσους ξένους παίκτες έχει, αλλά από το αν “χτίζει” πραγματική ποιότητα και προοπτική στην ανάπτυξή του». Όπως τονίζει, «ένα πρωτάθλημα για να παραμείνει υγιές πρέπει να παράγει γηγενείς αθλητές».

Η σύνδεση με την Εθνική ομάδα είναι, όπως λέει, άμεση και καθοριστική: «Η Volleyleague τροφοδοτεί την Εθνική ομάδα, είναι η αρχή και το τέλος στην εξέλιξη του Έλληνα αθλητή». Και εξηγεί τη σημασία της αγωνιστικής παρουσίας: «Οι Έλληνες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα έρχονται στην Εθνική με πολλά παιχνίδια στην πλάτη τους και αγωνιστικό ρυθμό». Για τον ίδιο, το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: «Μια ισχυρή Εθνική ομάδα ξεκινά από ένα πρωτάθλημα που επενδύει πραγματικά στους Έλληνες παίκτες».

Τέλος, στέκεται και στο κομμάτι των συνθηκών για τους αθλητές, υποστηρίζοντας την ανάγκη για κατώτατο μισθό: «Η πρόταση αυτή αποτελεί ένα ακόμη μέσο προστασίας. Δημιουργεί ένα βασικό πλαίσιο ασφάλειας, ώστε οι νεότεροι παίκτες να μπορούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο επαγγελματικό βόλεϊ». Και καταλήγει: «Όταν υπάρχουν σαφείς κανόνες και ένα ελάχιστο επίπεδο διασφάλισης, τότε το άθλημα γίνεται πιο αξιόπιστο για όλους».

Γιώργος Πετρέας (διεθνής αθλητής)

Ο Γιώργος Πετρέας, μιλάει ανοιχτά για την αύξηση των ξένων παικτών στο πρωτάθλημα και για τις ανησυχίες που αυτή προκαλεί στους ίδιους τους αθλητές: «Το βιώνουμε με αβεβαιότητα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που κρίνονται τίτλοι και υποβιβασμοί ομάδων. Είναι σίγουρα περίεργο να συμβαίνει κάτι τέτοιο όταν η αγωνιστική πίεση είναι στο ζενίθ».

Όσον αφορά την πρόταση του ΠΑΣΑΠΠ για πέντε ξένους στη δωδεκάδα αλλά μόνο τέσσερις στον αγωνιστικό χώρο, ο Πετρέας εξηγεί γιατί θεωρεί ότι προστατεύει την εξέλιξη των Ελλήνων αθλητών: «Είναι μια κίνηση που δείχνει ότι οι αθλητές κάνουν ένα βήμα πίσω στο θέμα της αύξησης των ξένων, σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα αιτήματά μας, που θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα για έναν επαγγελματία. Το βασικό είναι ότι οι θέσεις των Ελλήνων αθλητών, που θα αγωνίζονται και θα θεωρούνται βασικοί, δεν θα επηρεαστούν. Όσο περισσότερος χρόνος και χώρος δίνεται στους Έλληνες, τόσο μεγαλύτερη είναι η εξέλιξή τους».

Αναφορικά με την άποψη ότι περισσότεροι ξένοι θα ενισχύσουν το πρωτάθλημα, ο Πετρέας κρατά μια πιο συγκρατημένη στάση: «Το φετινό πρωτάθλημα, κατά γενική ομολογία, είναι από τα πιο ανταγωνιστικά των τελευταίων ετών. Το να έρχονται ξένοι αμφιβόλου ποιότητας δεν σημαίνει αναβάθμιση, αντίθετα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα».

Σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει η τρέχουσα κατάσταση, ο ίδιος τονίζει: «Επηρεάζεται ταυτόχρονα η εξέλιξη των Ελλήνων αθλητών, η ανταγωνιστικότητα των ομάδων και το μέλλον του ελληνικού βόλεϊ. Υπάρχουν πολλά παιδιά που, βλέποντας ότι δεν θα έχουν χώρο να αγωνιστούν, μπορεί να στραφούν σε άλλο άθλημα ή ακόμη και να απομακρυνθούν από τον αθλητισμό γενικότερα».

Η σύνδεση με την Εθνική ομάδα είναι καθοριστική, όπως εξηγεί: «Όσο ένας αθλητής αγωνίζεται, τόσο περισσότερη εμπειρία και εξέλιξη αποκτά. Οι προπονήσεις είναι σημαντικές, αλλά οι αγώνες δημιουργούν πίεση και βελτιώνουν τον αθλητή. Δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο ένας παίκτης να πηγαίνει στην Εθνική για να αποκτήσει εμπειρία, αντί να έρχεται έτοιμος και να προσφέρει στο μέγιστο».

Τέλος, για το τι θεωρεί δίκαιη λύση ώστε να ενισχυθεί το πρωτάθλημα χωρίς να περιορίζονται οι ευκαιρίες των Ελλήνων αθλητών, σημειώνει: «Το υπάρχον σύστημα των τεσσάρων ξένων στον αγωνιστικό χώρο είναι το ενδεδειγμένο. Με 12 ομάδες στο πρωτάθλημα και τη συμμετοχή ομάδων από την περιφέρεια, δίνεται η δυνατότητα σε νέα παιδιά να μπουν στο άθλημα, κάτι που χρειάζεται τόσο το ελληνικό βόλεϊ όσο και η Εθνική ομάδα».

Η ΕΣΑΠ δεν προχώρησε σε δηλώσεις, καθώς όπως ανέφεραν, προτιμούν να περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση πριν τοποθετηθούν.

Η επόμενη μέρα

Οι συζητήσεις συνεχίζονται, η απόφαση δεν έχει ακόμα παρθεί, αλλά το σίγουρο είναι ένα αυτή δεν είναι μια απλή αλλαγή κανονισμού. Είναι μια απόφαση που θα καθορίσει το πώς θα μοιάζει το ελληνικό βόλεϊ τα επόμενα χρόνια. Και κάπου ανάμεσα σε αριθμούς, προτάσεις και διαπραγματεύσεις, υπάρχει μια βασική αλήθεια που επαναλαμβάνεται από όλους τους Έλληνες παίκτες, χωρίς χώρο για να παίξουν οι ίδιοι, δεν υπάρχει μέλλον για το άθλημα στην Ελλάδα.