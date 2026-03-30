Γεμάτο θα είναι το Μετς στον αγώνα της Τετάρτης για την Novibet Volley League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν sold out.

Μετά τη νίκη στο Ρέντη με 3-2, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τετάρτη 1 Απριλίου τον Ολυμπιακό στον 3ο ημιτελικό της Novibet Volley League. Οι «πράσινοι» προηγούνται με 2-0 νίκες και αν κερδίσουν παίρνουν την πρόκριση για τον τελικό, ενώ αν κερδίσουν οι Πειραιώτες η σειρά θα συνεχιστεί.

Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί σε ένα κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο, με το «τριφύλλι» να ανακοινώνει sold out δύο μέρες πριν την έναρξη. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Για τον αγώνα της Τετάρτης 1 Απριλίου στο κλειστό του Μετς οι οπαδοί του Παναθηναϊκού τελείωσαν όλα τα «μαγικά» χαρτάκια και ο κόσμος της ομάδας θα αποτελέσει για ακόμα μια φορά τον…επιπλέον παίκτη».