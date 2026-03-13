Κατάμεστο αναμένεται το κλειστό γυμναστήριο του Μετς στον πρώτο ημιτελικό της Volley League ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, όπως ανακοινώθηκε.

Μετά το sold out για τον δεύτερο τελικό του CEV Challenge Cup γυναικών, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ακόμη ένα sold. Αυτή η ανακοίνωση αφορά το προσεχές ματς με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο του πρώτου ημιτελικού της Volley League ανδρών.

Οι «πράσινοι», έχοντας πλεονέκτημα έδρας μιας και τερμάτισαν πρώτοι στην κανονική περίοδο, θα φιλοξενήσουν τον «αιώνιο» αντίπαλο το βράδυ της Παρασκευής (13/3, 21:00) στο κλειστό γυμναστήριο του Μετς. Εκεί πρόκειται να δώσουν ηχηρή παρουσία οι φίλοι της ομάδας, την οποία θέλουν να στηρίξουν για την πρώτη νίκη στη σειρά των ημιτελικών.

H ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει ότι τελείωσαν τα εισιτήρια για το αποψινό ματς με τον Ολυμπιακό για τη Volleyleague ανδρών».

Σημειώνεται πως τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε μέσω του Live στο Gazzetta.gr.