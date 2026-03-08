Με τον Παναθηναϊκό να τερματίζει στην κορυφή και τον Ολυμπιακό στην τέταρτη θέση, θα έχουμε ντέρμπι «αιωνίων» στα ημιτελικά της Volley League. Ο Μίλωνας θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στο άλλο ζευγάρι.

Μετά και την τελευταία αγωνιστική έγιναν γνωστά και τα ζευγάρια των ημιτελικών της Volley League. Ο Παναθηναϊκός επικρατώντας με 3-0 της Καλαμάτας 80' στην Μεσσηνία κατάφερε να ολοκληρώσει την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στην κορυφή και θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας τον τέταρτο Ολυμπιακό που έχασε στο Παλατάκι από τον ΠΑΟΚ.

Στο δεύτερο ζευγάρι ο Μίλωνας που ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 2η θέση, την καλύτερη που έχει πάρει ποτέ, θα αντιμετωπίσει επίσης με πλεονέκτημα έδρας τον τρίτο ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε πως η πρόκριση στον τελικό κρίνεται στις 3 νίκες, με τους δύο «πράσινους» να έχουν το πλεονέκτημα έδρας.

Στα Play Out θα αναμετρηθούν οι Κηφισιά, Φοίνικας Σύρου και Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου που έχουν 17, 15 και 14 βαθμούς αντίστοιχα. Θα υπάρξει μίνι πρωτάθλημα δύο γύρων με την τελευταία να πέφτει, ενώ ακόμα δεν είναι κάτι σίγουρο για την προτελευταία, καθώς ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις ομάδες, αν υπάρξει δηλαδή αύξηση.

Τέλος στην μάχη της 5ης θέσης που δίνει το εισιτήριο για την Ευρώπη θα παλέψουν οι ΟΦΗ, Πανιώνιος και Καλαμάτα 80' με τους Κρητικούς έχοντας 11 βαθμούς παραπάνω από τους «κυανέρυθρους» να έχουν όχι απλά το πλεονέκτημα, αλλά ουσιαστικά να είναι 5οι.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ (18ης) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Μίλων – Κηφισιά 3-1 (25-15, 21-25, 25-20, 25-20)

Καλαμάτα ’80 – Παναθηναϊκός 0-3 (20-25, 19-25, 20-25)

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-2 (25-15, 15-25, 29-27, 15-25, 15-9)

Πανιώνιος – Φλοίσβος 2-3 (21-25, 26-24, 19-25, 25-21, 11-15)

ΟΦΗ – Φοίνικας Σύρου 3-2 (25-21, 25-21, 26-28, 26-28, 15-13)

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 43

2. Μίλων 42

3. ΠΑΟΚ 36

4. Ολυμπιακός 36

5. ΟΦΗ 30

6. Πανιώνιος 19

7. Καλαμάτα ’80 18

8. Κηφισιά 17

9. Φοίνικας Σύρου 15

10. Φλοίσβος 14

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (3 νίκες)

Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Π.Α.Ο.Κ.

ΠΛΕΙ ΟΦ 5-7 (μίνι πρωτάθλημα δύο γύρων)

5.ΟΦΗ 30

6.Πανιώνιος Γ.Σ.Σ 19

7.Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea 18

ΠΛΕΙ ΑΟΥΤ 8-10 (μίνι πρωτάθλημα δύο γύρων)

8.Α.Ο.Π.Κηφισιά 17

9.Α.Ο.Φοίνικας Σύρου 15

10.Α.Ο.Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου 14