Σε ένα ακόμα μεγάλο ντέρμπι των δύο ομάδων, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-2 του Ολυμπιακού τερμάτισε στην 3η θέση και... έστειλε τους Πειραιώτες στον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά του πρωταθλήματος.

Με τον Φερνάντο Ερνάντες να κάνει ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-2 (25-15, 15-25, 29-27, 15-25, 15-09) του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής, τερμάτισε στην 3η θέση και θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον Μίλωνα με μειονέκτημα έδρας και έστειλε τους Πειραιώτες που τερμάτισαν στην 4η θέση, στον Παναθηναϊκό.

Ο αγώνας ήταν ένα μεγάλο ντέρμπι, όπως τα περισσότερα που έχουν δώσει οι δύο ομάδες. Για την ακρίβεια ντέρμπι μόνο γιατί πήραν και οι δύο από δύο σετ, καθώς με εξαίρεση το 3ο που κατέκτησαν οι γηπεδούχοι, τα υπόλοιπα κατακτήθηκαν με ευκολία από τις ομάδες που τα κατέκτησαν. Ακόμα και στο τάι μπρέικ οι Θεσσαλονικείς πήραν από νωρίς μια διαφορά, την κράτησαν και έτσι έφτασαν στη νίκη.

Διαιτητές: Κουτσούλας, Αβραμίδης. Διαιτητής Challenge: Δρανίτσας. Παρατηρητής Διαιτησίας: Γεωργιάδης Εμμ. Παρατηρητής Αγώνα: Δεληκωστίδης. Επόπτες: Ψύχου, Σταυρίδου. Γραμματεία: Κουμπλή.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-12, 21-14, 25-15

2ο σετ: 6-8, 10-16, 13-21, 15-25

3ο σετ: 8-4, 16-13, 19-21, 29-27

4ο σετ: 7-8, 12-16, 13-21, 15-15

5ο σετ: 5-2, 10-5, 12-6, 15-9

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 7 άσσους, 51 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 36 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ προήλθαν από 4 άσσους, 57 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-15, 15-25, 29-27, 15-25, 15-09) σε 118'

Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 4 (1/7 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Κοκκινάκης 10 (10/19 επ., 63% υπ. - 32% άριστες), Κόλεφ 7 (5/10 επ., 2 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (2 μπλοκ), Ερνάντες 29 (24/48 επ., 5 άσσοι), Κοβάσεβιτς 10 (10/27 επ., 54% υπ. - 25% άριστες) / Μιχελάκης (λ, 65% υπ. - 23% άριστες), Τακουρίδης, Μούχλιας 1 (1/2 επ.).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 6 (5/9 επ., 1 μπλοκ), Σέντλατσεκ 20 (17/33 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 58% υπ. - 27% άριστες), Πέριν 16 (13/31 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 70% υπ. - 37% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 11 (10/27 επ., 1 άσσος), Καβάνα 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Τζούριτς 11 (7/12 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 47% υπ. - 47% άριστες), Χασμπάλα, Ζουπάνι, Δαλακούρας, Λινάρδος 4 (3/5 επ., 1 μπλοκ).

Η γνώμη των πρωταγωνιστών

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμάης δήλωσε: «Έπαιξε ρόλο το τρίτο σετ. Πιστεύαμε ότι θα είναι δύσκολος αγώνας. Πάντα με τον Ολυμπιακό είναι δύσκολα. Περιμέναμε αντίδραση μετά το πρώτο καλό σετ που κάναμε. Πρέπει να δουλέψουμε τα λάθη μας όταν ο αντίπαλος παίρνει διαφορά και θα δουλέψουμε σε αυτό. Θέλαμε να βγούμε τρίτοι και τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Με όποιον και να παίζαμε, αυτά τα παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες. Δεν θα έχουμε πλεονέκτημα έδρας με τον Μιλωνα, θα παίξουμε σε δύσκολο γήπεδο απέναντι σε μια καλά δομημένη ομάδα».

Ο MVP του αγώνα Φερνάντο Ερνάντες είπε: «Πριν τον αγώνα πήγα στον φύλακα, τον Κοσμά, που λέει συνέχεια «πού είναι ο τίγρης» και του είπα «ας σας δείξω ποιος είναι στα σημαντικά παιχνίδια». Είναι μια πλάκα που κάνουμε. Το να παίζεις ντέρμπι συνέχεια είναι ευλογία. Δεν έχει σημασία ποιος θα είναι στα ημιτελικά. Πρώτα απ’ όλα είναι σημαντικό να παίξουμε και να παλέψουμε σε κάθε αγώνα. Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση των ημιτελικών και το δείξαμε στην τελευταία αγωνιστική απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Όταν παίζεις απέναντι σε τέτοιες ομάδες πρέπει να είσαι έτοιμος πνευματικά».

Ο κεντρικός του ΠΑΟΚ Γιάννης Τακουρίδης που έφτασε τις 283 συμμετοχές με τη φανέλα του Δικεφάλου ανέφερε: «Ευχαριστώ όλους στην ομάδα. Πέρα από τους τίτλους, αυτό είναι κάτι για το οποίο θα είναι περήφανος ο γιος μου για τον μπαμπά του. Όποιος αντίπαλος και να ήταν στα ημιτελικά, θα ήταν δύσκολα. Όλοι ξέρουμε τη σημασία αυτών των αγώνων. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα. Έχουμε χρόνο τώρα. Το μυαλό μας είναι μόνο εκεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι τα 100 χρόνια του συλλόγου. Ο κόσμος διψάει για τίτλους, όπως κι εμείς».

Ο προπονητής του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ Αντώνης Βουρδέρης δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα ήταν τα σερβίς. Η αυτοκτονία ήταν στο τρίτο σετ. Περνούσαν τη μπάλα και δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Είναι ανεπίτρεπτο για αθλητές αυτού του επιπέδου να μην αντιδρούμε. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε μια ανοδική πορεία στην προπόνηση, σε αγώνες με χαμηλότερες βαθμολογικά ομάδες αποδίδουμε πάνω σε αυτό που προπονούμαστε αλλά όχι με ομάδες στην ίδια βαθμολογική θέση με εμάς και αυτό είναι το πρόβλημα. Από εδώ και πέρα έχει μόνο ντέρμπι και πρέπει να αλλάξει η ψυχολογία. Δουλεύουμε καλά και πρέπει να βγει στα παιχνίδια. Θα είναι σκληρά παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Δεν θυμάμαι να έχουμε συναντηθεί πρόσφατα στα ημιτελικά. Όποιος και να είναι ο αντίπαλος θα έλεγα τα ίδια. Με απασχολεί η απόδοσή μας στα ντέρμπι».

Ο κεντρικός του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ Λάμπρος Πιτακούδης τόνισε: «Δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε και δεν ξέρω γιατί. Κολλήσαμε σε μία φάση και δεν πήραμε το σετ στο τρίτο. Θα είμαστε έτοιμοι στα ημιτελικά και πάμε για τη πρόκριση».