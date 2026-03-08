Την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο έχοντας το πλεονέκτημα έδρας ως το τέλος εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη επί της Καλαμάτας 80' στην Μεσσηνία.

Ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος που δίνει και το πλεονέκτημα έδρας ως το τέλος έπρεπε να πάει στην Καλαμάτα και να κερδίσει την τοπική ομάδα με καθαρό τρίποντο για να μην ασχολείται με το τι θα έκανε ο Μίλωνας κόντρα στην Κηφισιά. Ε ακριβώς αυτό έκανε η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου.

Οι «πράσινοι» πήγαν στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας και παίζοντας κυριαρχικό βόλεϊ επικράτησαν με 3-0 (20-25, 19-25, 20-25) και τερμάτισαν στην κορυφή φτάνοντας τους 43 βαθμούς με τον Μίλωνα να ακολουθεί 42.

Στα του αγώνα όπως φάνηκε και από την διαφορά στα σετ οι φιλοξενούμενοι έχοντας και πάλι ως μεγάλο όπλο το σερβίς φτάνοντας τους 10 άσους, έναντι μόλις ενός των γηπεδούχων, ενώ σημαντική ήταν και η διαφορά στα μπλοκ (3-7). Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Νίλσεν με 22 πόντους και τον ακολούθησε ο Ανδρεόπουλος με 14. Από τους ηττημένους κανείς δεν κατάφερε να φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-15, 19-21, 20-25

2ο σετ: 7-8, 13-16, 16-21, 19-25

3ο σετ: 6-8, 15-16, 16-21, 20-25

*Οι πόντοι της Καλαμάτας 80 προήλθαν από 1 άσσο, 20 επιθέσεις, 3 μπλοκ 35 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 10 άσσους, 40 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (20-25, 19-25, 20-25) σε 88'

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 1 (1/2 επ.), Μάρκου 6 (5/17 επ., 1 μπλοκ), Λίσον 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 4 (4/10 επ., 53% υπ. - 16% άριστες), Κρικ 5 (4/6 επ., 1 μπλοκ), Χόρβαθ 6 (5/13 επ., 1 άσσος, 27% υπ. - 18% άριστες) / Ντάκουρης (λ, 29% υπ. - 14% άριστες), Καούνης (λ), Δαλακούρας, Πετσιάς, Μανωλάκης, Παύλου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 7 (4/8 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γιάντσουκ, Νίλσεν 23 (16/25 επ., 5 άσσοι, 2 μπλοκ), Βουλκίδης 4 (3/6 επ., 1 άσσος), Σπίριτο 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 8 (6/13 επ., 2 άσσοι, 61% υπ. - 22% άριστες) / Χανδρινός (λ, 67% υπ. - 56% άριστες), Ανδρεόπουλος 14 (11/15 επ., 3 μπλοκ, 50% υπ. - 25% άριστες).