Έφυγε από τη ζωή ο Γκάι Ρότζερ Νάγκα, σε ηλικία 53 ετών, πρώην βολεϊμπολίστας, ο οποίος αγωνίστηκε σε ΠΑΟΚ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, ΑΡΗ και Κηφισιά.

Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 53 ετών, άφησε ο Γκάι Ρότζερ Νάγκα, όπου νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας. Με καταγωγή από το Καμερούν, διεθνής διαγώνιος, ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2004, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Την επόμενη σεζόν πήγε στον Ολυμπιακό, ενώ τη σεζόν 2006-07 έπαιξε στον Άρη. Ακόμη, τις σεζόν 2007-08 και 2010-11, ο Νάγκα φόρεσε τη φανέλα της Κηφισιάς. Στην Κηφισιά ξανά γύρισε μετά την Αλ Αχλί, για μια τελευταία χρονιά το 2010-11, εκεί όπου και αποσύρθηκε στα 38 του.

Μάλιστα, η αγάπη του για την Ελλάδα τον οδήγησε να βαπτιστεί χριστιανός με το όνομα Ιωάννης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση Κηφισιάς και ΠΑΟΚ:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του παλαίμαχου αθλητή του ΑΟΠ Κηφισιάς, Guy-Roger Nanga.

Ο Guy-Roger Nanga φόρεσε τη φανέλα της ομάδας μας τις αγωνιστικές περιόδους 2007-08 και 2010-11, τιμώντας τον σύλλογό μας με το ήθος, το πάθος και την αγωνιστικότητά του. Με την παρουσία και την προσωπικότητά του άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της ομάδας, κερδίζοντας την εκτίμηση συμπαικτών, προπονητών και φιλάθλων. Αγάπησε την Ελλάδα και μάλιστα βαπτίστηκε χριστιανός με το όνομα Ιωάννης.

Η οικογένεια του ΑΟΠ Κηφισιάς εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές όλων μας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

«Το ΤΑΑ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του Γκι Ρόζε Νάνγκα, ενός αθλητή που τίμησε τη φανέλα του Συλλόγου μας.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Θεσσαλονίκη βαφτίστηκε Χριστιανός Ορθόδοξος, λαμβάνοντας το όνομα «Ιωάννης», με νονό το νυν πρόεδρο του ΤΑΑ ΠΑΟΚ, Κωνσταντίνο Παϊσιάδη.

Η Οικογένεια του ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν και τον συνόδευσαν στη ζωή του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει..»