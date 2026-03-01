Είκοσι αθλήτριες του βόλεϊ και ένας γυναστής έχασαν την ζωή τους μετά από επίθεση σε κλειστό γυμναστήριο στο Ιράν, όπως μετέδωσαν τα τοπικά ΜΜΕ.

Σοκ, θλίψη και ανείπωτος πόνος στο Ιράν που δέχεται την μία επίθεση πίσω από την άλλη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του καναλιού SNN από το Ιράν (τις οποίες άντλησε από τις τοπικές Αρχές) είκοσι αθλήτριες βόλεϊ έχασαν την ζωή τους έπειτα από επίθεση που υπήρξε σε κλειστό στην πόλη του Λαμέρντ (στο Ιράν). Το συγκεκριμένο κλειστό γυμναστήριο αναφέρεται ότι επλήγη από τις επιθέσεις από την πλευρά των ΗΠΑ και Ισραήλ προς το Ιράν. Συνολικά τέσσερις πύραυλοι έπεσαν στην περιοχή και ενώ υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον 100 τραυματίες.

Την ίδια ώρα με βάση τις πηγές του πρακτορείου Tasnim έχασε την ζωή του και ένας γυμναστής (εκτός από τις νεαρές αυτές αθλήτριες). Από την πλευρά της η Παγκόσμια Ομοσπονδία βόλεϊ με ανακοίνωσή της στάθηκε στο πλευρό των οικογενειών που έχασαν τα δικά τους πρόσωπα αναφέροντας τα εξής:

Στην Παγκόσμια Ομοσπονδία βόλεϊ είμαστε σοκαρισμένοι αλλά και εξαιρετικά ανήσυχοι μετά τις αναφορές ότι αρκετές νεαρές βολεϊμπολίστριες στο Ιράν σκοτώθηκαν σε μία κατάσταση που διαρκώς γίνεται χειρότερη σε επίπεδο ασφάλειας στην Μέση Ανατολή και τις γύρω περιοχές. Εκφράζουμε την βαθύτατη συμπάθειά μας προς τις οικογένειες που εμπλέκονται και όλους όσοι έχουν επηρεαστεί από αυτήν την κρίση.

Επιπλέον πολλές χιλιάδες από την πολύ μεγάλη οικογένεια του βόλεϊ στην περιοχή αντιμετωπίζουν ένα εξαιρετικά αβέβαιο μέλλον. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία επικεντρώνεται στο να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των αθλητών βόλεϊ, των προπονητών, των επιτελείων και των εθελοντών που έχουν βάση τις περιοχές αυτές ή τις επισκέπτονται και τώρα έχουν βρεθεί ανάμεσα σε αυτήν την διαμάχη (των ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν).

Η Ομοσπονδία θα δημιουργήσει μία ειδική ομάδα για να επεκτείνει την ανθρωπιστική της βοήθεια σε πραγματικό χρόνο και σε συνεργασία με τις Κυβερνήσεις, τις αρμόδιες Οργανώσεις και όποιο άλλο όργανο σχετίζεται με αυτό το πεδίο. Η Ομοσπονδία πιστεύει σοβαρά στην σημασία της συνεργασίας, του διαλόγου, της ειρήνης και της αλληλεγγύης. Σε συνάρτηση με αυτές τις αξίες η Ομοσπονδία καλεί την διεθνή κοινότητα να βοηθήσει στο αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση και να βρεθεί μία ειρηνική λύση.