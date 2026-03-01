Με εξαίρεση το δεύτερο σετ που ήταν ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Παλαιό Φάληρο επικρατώντας με 3-0 του Φλοίσβου και με νίκη επί του Ολυμπιακού την τελευταία αγωνιστική θα τερματίσει στην 3η θέση.

Ένα σημαντικό τρίποντο που του αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθεί ακόμα και στην τρίτη θέση πήρε ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Βαλάντη Μαμάη επικράτησε με 3-0 (21-25, 25-27, 16-25) του Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο και έφτασε στους 35 βαθμούς, έναν λιγότερο από τον Ολυμπιακό. Οι «ασπρόμαυροι» την τελευταία αγωνιστική υποδέχονται τους Πειραιώτες και με νίκη τερματίζουν αυτοί στην 3η θέση και οι αντίπαλοί τους στην 4η.

Ο Φλοίσβος από την πλευρά του μπορεί στο Κύπελλο να έχει καταφέρει να βρεθεί για πρώτη φορά στο φάιναλ φορ έχοντας αποκλείσει Ολυμπιακό και Μίλωνα, ωστόσο στο πρωτάθλημα είναι στην τελευταία θέση με 12 βαθμούς και κινδυνεύει σοβαρά με υποβιβασμό.

Στα του αγώνα και στο πρώτο και στο τρίτο σετ οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν πρόβλημα να το κατακτήσουν, με το δεύτερο να είναι ντέρμπι και να κρίνεται στις λεπτομέρειες με τον ίδιο όμως νικητή.

Διαιτητές: Φραγκάκης, Βελώνης, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Κώτσιας, Γεωργοπούλου, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 16-15, 19-21, 21-25

2ο σετ: 6-8, 14-16, 19-21, 25-27

3ο σετ: 5-8, 12-16, 12-21, 16-25

*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν από 2 άσσους, 40 επιθέσεις (47% αποτελεσματικότητα), 3 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 6 άσσους, 43 επιθέσεις (47% αποτελεσματικότητα), 9 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (21-25, 25-27, 16-25) σε 79'

Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PARON (Κώστας Χριστοφιδέλης): Χαραλαμπίδης 3 (3/6 επ.), Βαν Γκάρντερεν 15 (15/29 επ., 39% υπ. - 11% άριστες), Βουτσίσεβιτς 8 (6/15 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Καπετανίδης 3 (3/10 επ., 9% υπ. - 9% άριστες), Αρμενάκης 1 (1 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 3 (3/5 επ.) / Σωνάκης (λ, 69% υπ. - 38% άριστες), Εφραιμίδης (λ, 75% υπ. - 50% άριστες), Κόβαρ 1 (1/7 επ., 64% υπ. - 45% άριστες), Μελλές 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Κανελλόπουλος, Παπαδόπουλος Η. 9 (8/11 επ., 1 άσσος).

Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 7 (4/9 επ., 3 μπλοκ), Κοκκινάκης 17 (15/27 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. - 29% άριστες), Κόλεφ 7 (4/6 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γαλιώτος 3 (1 άσσος, 2 μπλοκ), Ερνάντες 6 (3/13 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 17 (16/34 επ., 1 άσσος, 45% υπ. - 15% άριστες) / Μιχελάκης (λ, 58% υπ. - 47% άριστες), Μπόνιας 1 (1/2 επ.).

MVP ο Ούρος Κοβάσεβιτς

Ο Σέρβος ακραίος του ΠΑΟΚ Ούρος Κοβάσεβιτς αναδείχτηκε MVP της νίκης του Δικεφάλου επί του Φλοίσβου με 3-0 σετ. Την βράβευση έκανε ο τιμ μάνατζερ του ΠΑΟΚ Αχιλλέας Τζήκας.

Η γνώμη των πρωταγωνιστών

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμάης είπε: «Πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη νίκη. Κερδίσαμε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο στην έδρα του, μετά από μια ήττα που μας είχε πληγώσει, γιατί χάθηκε ένας τίτλος. Ελπίζω ότι αυτή η νίκη θα μας δώσει την απαραίτητη αυτοπεποίθηση και ώθηση για τη συνέχεια, ώστε να φτάσουμε στους στόχους μας και να διεκδικήσουμε τίτλους. Απομένει ο αγώνας με τον Ολυμπιακό την προσεχή Κυριακή στην έδρα μας. Μετά από καιρό θα έχουμε μια ολόκληρη εβδομάδα για ρεπό, ξεκούραση και προετοιμασία για να παίξουμε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την 3η θέση. Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε στο ίδιο επίπεδο, να διαχειριζόμαστε σωστά τα παιχνίδια και όπου χρειάζεται να “καθαρίζουμε” τις καταστάσεις».

Ο πασαδόρος του ΠΑΟΚ Μάρκος Γαλιώτος είπε: «Σήμερα το ζητούμενο ήταν η νίκη, τόσο για την ψυχολογία της ομάδας όσο και για ένα πολύ σημαντικό βαθμολογικό αποτέλεσμα. Γενικά, ο Φλοίσβος έχει πάντα μια πολύ δύσκολη έδρα. Είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα και ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο που έχει δείξει την ποιότητά του, αποκλείοντας στο Κύπελλο μεγάλες ομάδες. Μπήκαμε πολύ σοβαροί στο παιχνίδι και προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τα λάθη μας. Στην αρχή είχαμε κάποιες ασυνεννοησίες, όμως στα κρίσιμα σημεία ήμασταν σταθεροί, κερδίσαμε τις φάσεις στο transition και αυτό μας βοήθησε να ελέγξουμε το ματς. Το 3-0 ίσως δίνει την εικόνα ενός εύκολου αγώνα, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν καθόλου εύκολο. Πλέον όλη μας η συγκέντρωση στρέφεται στο πρωτάθλημα. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό λίγο πριν τα play-offs. Πρέπει τώρα να ξεκουραστούμε όσο περισσότερο γίνεται. Ερχόμαστε από συνεχόμενα ταξίδια, αλλάζουμε συνεχώς ξενοδοχεία, ρυθμούς, διατροφή. Η κούραση συσσωρεύεται. Αυτή τη στιγμή μάλιστα οι μισοί παίκτες είναι άρρωστοι, κι εγώ ο ίδιος έχω φαρυγγίτιδα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Τα ντέρμπι είναι αυτά που περιμένουν όλοι από την αρχή της χρονιάς. Για αυτά δουλεύουμε, για να φτάσουμε στα play-offs και να αντιμετωπίζουμε τις καλύτερες ομάδες. Εκεί ανεβαίνει το κίνητρο για κάθε επαγγελματία παίκτη, γιατί γι’ αυτό αγαπάμε το βόλεϊ. Πρέπει να κάνουμε focus, να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να κυνηγήσουμε τον στόχο μας, που είναι το πρωτάθλημα».

Ο προπονητής του Φλοίσβου Κώστας Χριστοφιδέλης είπε: «Γνωρίζαμε ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών και το είδαμε και σήμερα στο γήπεδο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι μια ομάδα που θα μπει για να χάσει. Δυστυχώς, εμείς δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε ούτε σε αυτό το -θεωρητικά- πιο απλό παιχνίδι ανάπτυξης από την πλευρά του ΠΑΟΚ, καθώς δεν είχαμε τη διαγώνιο σε κατάσταση που να μπορεί να μας βοηθήσει. Προσπαθήσαμε να οργανώσουμε και να περιορίσουμε το μπλοκ μας στο μισό γήπεδο, όμως δεν τα καταφέραμε. Δεν είναι αυτό όμως που μας προβληματίζει περισσότερο. Εκείνο που μας ανησυχεί είναι ότι προσεγγίσαμε το παιχνίδι εντελώς λανθασμένα: χωρίς ενέργεια, χωρίς διάθεση. Κι αυτές είναι ευκαιρίες που δεν παρουσιάζονται καθημερινά. Δυστυχώς, την αφήσαμε να περάσει. Έχουμε ακόμη ένα παιχνίδι μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου και θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Μπροστά μας υπάρχει μια μεγάλη μάχη, ενόψει και των play-out. Η συνέχεια είναι εξαιρετικά δύσκολη. Κάθε παιχνίδι και κάθε σετ έχουν μεγάλη σημασία. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας και να τα διορθώσουμε. Αν δεν αλλάξουμε την προσέγγισή μας από το ξεκίνημα των αγώνων, δεν μπορούμε να περιμένουμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Υπάρχει προβληματισμός, αλλά παράλληλα αρχίζουμε ήδη να οργανώνουμε την επόμενη μέρα, γιατί η συνέχεια απαιτεί σοβαρότητα και καθαρό μυαλό».

Ο διαγώνιος του Φλοίσβου Ηρακλής Παπαδόπουλος είπε: «Σήμερα δε μπήκαμε ποτέ στο ματς. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Παρά τα προβλήματά του ήταν σοβαρός και πήρε δίκαια τη νίκη. Εμείς τώρα πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεχάσουμε αυτό το παιχνίδι, γιατί το ματς με τον Πανιώνιο είναι τελικός για εμάς. Δεν υπάρχει άλλη σκέψη – μοναδικός μας στόχος είναι η νίκη. Έχουμε δείξει σε αρκετά παιχνίδια ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να δυσκολέψουμε κάθε αντίπαλο. Σήμερα, ειδικά στα δύο πρώτα σετ, φτάσαμε σε τελικές προσπάθειες αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι από αυτές. Το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε διάρκεια. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να διορθώσουμε. Για τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν γνωρίζω ακόμη τα αποτελέσματα. Το πρωτάθλημα είναι πολύ σκληρό, πολύ ανταγωνιστικό και όμορφο, γιατί πραγματικά δεν ξέρεις ποιος μπορεί να κερδίσει ποιον. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Στο τέλος, ας επιβιώσει ο καλύτερος».