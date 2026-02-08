Με τον Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς να είναι εξαιρετικός ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει από την Σύρο επικρατώντας του Φοίνικα με 3-1 κάνοντας μεγάλο βήμα για τετράδα.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Ολυμπιακού μετά τον σοκαριστικό αποκλεισμό από την συνέχεια του Κυπέλλου από τον Φλοίσβο. Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν από την Σύρο επικρατώντας του Φοίνικα με 3-1 (25-21, 17-25, 20-25, 20-25) και φτάνοντας τους 29 βαθμούς, όσους έχει και ο ΠΑΟΚ αλλά με ένα ματς λιγότερο, έκαναν άλμα τετράδας κοιτάζοντας ακόμα πιο ψηλά. Οι νησιώτες από την άλλη έμειναν στους 12 βαθμούς και την 8η θέση, με τα πράγματα να παραμένουν δύσκολα.

Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που κατάφεραν να μπουν πιο δυνατά και να πάρουν το προβάδισμα στα σετ. Στην συνέχεια όμως οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι με τον Ατανασίεβιτς να είναι ασταμάτητος έχοντας 28 πόντους με 21/35 επιθέσεις και έφτασαν σχετικά άνετα σε αυτό το πολύτιμο 3-1. Πολύτιμο όχι μόνο βαθμολογικά, αλλά και ψυχολογικά μετά τον αποκλεισμό τους από την συνέχεια του Κυπέλλου.

ΤΑ ΣΕΤ: 1-3 (25-21, 17-25, 20-25, 20-25)

*Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 6 άσους, 44 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων ενώ του Ολυμπιακού ONEX από 7 άσους, 51 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Μικελούτσι 10 (6/12 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Ρουσσόπουλος 1 (1 μπλοκ), Αναγνώστου 4 (4/6 επ.), Κωστόπουλος 9 (8/30 επ., 1 άσος, 59% υπ. – 41% άριστες), Βαν Ντεν Ντρις 19 (15/33 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Μέχιτς 13 (11/23 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 56% υπ. – 19% άριστες) / Μπουράκης (λ., 47% υπ. – 22% άριστες), Σαλταφερίδης, Νεβό, Ρούσος, Μήλης, Αλιάι (λ.)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ONEX (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 10 (8/10 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Σέντλατσεκ 6 (5/19 επ., 1 άσος, 54% υπ. – 29% άριστες), Πέριν 15 (14/23 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 42% άριστες), Ατανασίεβιτς 28 (21/35 επ., 4 άσοι, 3 μπλοκ), Καβάνα, Λινάρδος 6 (2/10 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 50% υπ. – 19% άριστες), Χασμπάλα, Ζουπάνη 1 (1/1 επ.), Δαλακούρας 1 (0/6 επ., 1 μπλοκ, 62% υπ. – 31% άριστες)

VOLLEY LEAGUE: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 14ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Σάββατο 7/2

ΟΦΗ – Πανιώνιος 3-0 (27-25, 25-21, 25-20)

Καλαμάτα ’80 – ΠΑΟΚ 1-3 (25-22, 22-25, 20-25, 25-27)

Κυριακή 8/2

Κηφισιά – Φλοίσβος 3-2 (25-21, 17-25, 26-24, 22-25, 15-9)

Φοίνικας Σύρου – Ολυμπιακός 1-3 (25-21, 17-25, 20-25, 20-25)

Δευτέρα 9/2

Μίλων – Παναθηναϊκός (19:00)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Μίλων 31

2. Παναθηναϊκός 31

3. ΠΑΟΚ 29

4. Ολυμπιακός 29

5. ΟΦΗ 23

6. Πανιώνιος 14

7. Καλαμάτα ’80 13

8. Φοίνικας Σύρου 12

9. Κηφισιά 11

10. Φλοίσβος 11

*Υπολείπονται τα Μίλων – Παναθηναϊκός και το εξ αναβολής ΠΑΟΚ – ΟΦΗ