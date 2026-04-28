Δεν κατεβαίνει ο Ηρακλής στα μπαράζ, μένει στη Novibet Volley League ο Φοίνικας Σύρου
Μέσω ανακοίνωση της ΕΟΠΕ έγινε γνωστό πως ο Ηρακλής δεν θα αγωνιστεί στα μπαράζ με τον Φοίνικα Σύρου, κάτι που σημαίνει ότι η ομάδα των Κυκλάδων θα παραμείνει στη Novibet Volley League.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης απέστειλε έγγραφο στην Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, με το οποίο ενημέρωσε επισήμως ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στους αγώνες μπαράζ για μία θέση στη Novibet Volley League Ανδρών.
Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, οι αγώνες μπαράζ δεν θα διεξαχθούν και ο Α.Ο. Φοίνικας Σύρου καταλαμβάνει τη 10η θέση της Novibet Volley League Ανδρών.
Ως εκ τούτου, ο Φοίνικας Σύρου θα αγωνιστεί εκ νέου στη Novibet Volley League Ανδρών την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.
Παράλληλα, ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 θα αγωνιστεί κανονικά στην Pre League Ανδρών».
