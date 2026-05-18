Η διοίκηση του Φοίνικα Σύρου ανακοίνωσε την πρόσληψη του Άκη Χατζηαντωνίου ενόψει της νέας σεζόν.

Προπονητής του Φοίνικα Σύρου είναι με κάθε επισημότητα ο Άκης Χατζηαντωνίου, με την ομάδα των Κυκλάδων να ανακοινώνει τη συμφωνία των δυο πλευρών το μεσημέρι της Δευτέρας (18/5).

Οι «Πειρατές» μετά την παραμονή τους στη Novibet Volley League, καθώς ο Ηρακλής δήλωσε αδυναμία και δε κατέβηκε στο μπαράζ (σσ παραμονής) σχεδιάζουν τη νέα σεζόν και βρήκαν στο πρόσωπο του 52χρονου τον άνθρωπο για την επόμενη ημέρα.

Μάλιστα, αυτή θα είναι η δεύτερη παρουσία του κ. Χατζηαντωνίου στην Ερμούπολη, αφού τη σεζόν 2014- 2015 είχε διατελέσει μέλος του προπονητικού επιτελείου.

Η ανακοίνωση:

Ο Φοίνικας Σύρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Άκη Χατζηαντωνίου για τη σεζόν 2026/2027.

Ο Άκης Χατζηαντωνίου επιστρέφει στη Σύρο μετά την αγωνιστική περίοδο 2014/15, όταν είχε διατελέσει μέλος του προπονητικού επιτελείου.

Ο 52χρονος προπονητής με το γεμάτο βιογραφικό τόσο ως κόουτς, όσο και ως παίκτης, την τελευταία διετία εργάστηκε στην Καλαμάτα '80, την οποία οδήγησε από την Pre League στη Volley League, εξασφαλίζοντας την περασμένη σεζόν την 6η θέση και το εισιτήριο για το Βαλκανικό Κύπελλο.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής του Φοίνικα, ο Άκης Χατζηαντωνίου ανέφερε: "Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος που αναλαμβάνω μια από τις ιστορικότερες ομάδες της Volley League. Ταυτόχρονα, αναλαμβάνω το βάρος να επαναφέρουμε τον Φοίνικα στις παλιές και μεγάλες στιγμές που έχει βιώσει η Σύρος μέσα από την ομάδα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, παρά μόνο δουλειά από όλους ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας σε ένα πολύ ανταγωνιστικό - για ακόμα μια χρονιά - πρωτάθλημα.

Δυστυχώς, ξεκινάμε με ένα μειονέκτημα αναφορικά με την έδρα μας καθώς για ένα διάστημα θα πρέπει να παίζουμε εκτός νησιού και όπως είναι ευρέως γνωστό, η έδρα της Σύρου ήταν ανέκαθεν πολύ δυνατή και δύσκολη. Παρόλα αυτά, από πλευράς μας θα πρέπει να φανούμε άκρως ανταγωνιστικοί απέναντι σε οποιαδήποτε δυσκολία για την καλύτερη δυνατή πορεία της ομάδας".

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

2024-2026 Καλαμάτα '80

2023-2024 Άρης

2021-2023 ΑΕΚ

2019-2021 Παναθηναϊκός U18, U20

2018-2019 Αστέρας Αγίου Δημητρίου

2015-2018 Ίρις Νέας Σμύρνης

2014-2015 Φοίνικας Σύρου (βοηθός προπονητή)

2013-2014 ΣΑΚΑ U21