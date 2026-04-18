Σημαντική νίκη του Φλοίσβου επί του Φοίνικα

Την τύχη στα χέρια του για παραμονή στην Novibet Volley League κρατάει γο Φλοίσβος με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου να νικάει με 3-2 τον Φοίνικα και αν κερδίσει και την Κηφισιά μένει στην κατηγορία στέλνοντας τους Συριανούς στα μπαράζ με Ηρακλή.

O Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου νίκησε με 3-2 σετ τον Φοίνικα Σύρου στον προτελευταίο αγώνα της σειράς των πλέι άουτ στο πρωτάθλημα της Novibet Volley League και άφησε τα πάντα ανοικτά για την τελική κατάταξη μεταξύ 8ης και 10ης θέσης η οποία θα κριθεί στον τελευταίο αγώνα της σειράς μεταξύ του Α.Ο.Π.Κηφισιάς και του Φλοίσβου.

Ο Φοίνικας ολοκλήρωσε τους αγώνες του με συγκομιδή 20 βαθμών και στην 9η θέση, έναντι 18 βαθμών του Α.Ο.Π.Κφισιάς που διατηρεί την 8η θέση και 19 βαθμών του Φλοίσβου. Την τελευταία αγωνιστική η Κηφισιά χρειάζεται ένα βαθμό για να κλειδώσει την 8η θέση, ενώ ο Φλοίσβος με τρίποντο επί της Κηφισιάς θα πάρει πάνω στο νήμα την 8η θέση, η Κηφισιά θα περάσει 9η και ο Φοίνικας θα πέσει στην 10 θέση.

Yπεθυμίζεται πως σύμφωνα με την αναδιάρθρωση των κατηγοριών και την αύξηση 12 ομάδων στο πρωτάθλημα Novibet Volley League η 8η και 9η ομάδα μένουν στην κατηγορία και η 10η ομάδα θα παίξει μπαράζ με την 3η ομάδα της Pre League.

Διαιτητές: Φραγκάκης, Μουλά Ειρ. Παρατηρητής: Πέρρος. Επόπτες: Κώτσιας, Τομαράς. Γραμματεία Καλιγέρη.

*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν από 6 άσους, 57 επιθέσεις (48% αποτελεσματικότητα), 11 μπλοκ και 38 λάθη αντιπάλων ενώ του Φοίνικα Σύρου από 7 άσους, 69 επιθέσεις (αποτελεσματικότητα 57%), 8 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων.

Tα σετ: 3-2 (25-22, 19-25, 26-24, 27-29, 15-13) σε 141'

ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PARON ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Χαραλαμπίδης 2 (0/3 επ., 2 μπλοκ), Φαν Χάρντερεν 16 (12/24 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 42% υπ. - 19% άριστες), Βουτσίτσεβιτς 10 (10/17 επ.), Καπετανίδης 14 (12/26 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 46% υπ. - 31% άριστες), Αρμενάκης 13 (8/11 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 1 (0/2 επ., 1 άσος) / Σωνάκης (λ., 62% υπ. - 41% άριστες), Κόβαρ (0/1 επ., 25% υπ. - 0% άριστες), Μελλές 3 (1/1 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Κανελλόπουλος, Παπαδόπουλος Η. 15 (14/24 επ., 1 άσος)

Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Σαλταφερίδης 12 (11/18 επ., 1 άσος, 42% υπ. - 33% άριστες), Μικελούτσι 15 (9/15 επ., 3 άσοι, 3 μπλοκ), Ρουσσόπουλος 1 (1 μπλοκ), Κωστόπουλος 21 (18/30 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 53% υπ. - 32% άριστες), Βαν Ντεν Ντρις 22 (20/40 επ., 2 άσοι), Καγιαλής 7 (5/8 επ., 2 μπλοκ) / Μπουράκης (λ., 50% υπ. - 33% άριστες), Νεβό 3 (3/4 επ.), Μήλης, Μέχιτς 3 (3/6 επ., 50% υπ. - 50% άριστες).