Ένας φοβερός Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου επικράτησε με 3-1 του Ολυμπιακού και τον απέκλεισε από την συνέχεια του Κυπέλλου.

Νέο Κυπελλούχο θα έχουμε την φετινή χρονιά, καθώς ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση επικράτησε με 3-1 (19-25, 25-22, 25-21, 25-17) του Ολυμπιακού, πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά και απέκλεισε τον περσινό τροπαιούχο. Μια εξαιρετικά μεγάλη νίκη μιας ομάδας που με την έλευση του Κώστα Χριστοφιδέλη στον πάγκο δείχνει να έχει αλλάξει εντελώς εικόνα.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι έκαναν σχετικά άνετα το 1-0, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν με δυσκολία. Ουσιαστικά τα πάντα κρίθηκαν στο τρίτο με τον Φλοίσβο να το κατακτά επικρατώντας με 25-21 και να κάνει περίπατο στο τέταρτο παίρνοντας μια τεράστια πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-1 (19-25, 25-22, 25-21, 25-17)

*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν από 5 άσους, 51 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων ενώ του Ολυμπιακού από 7 άσους, 50 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων

ΦΛΟΙΣΒΟΣ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κόβαρ 13 (11/23 επ., 2 άσοι, 41% υπ. – 29% άριστες), Μελλές 5 (1/5 επ., 4 μπλοκ), Φαν Χάρντερεν 9 (8/13 επ., 1 άσος, 39% υπ. – 33% άριστες), Αρμενάκης, Βιλιμάνοβιτς 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Έγκλεσκαλνς 24 (20/30 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ) / Εφραιμίδης (λ., 44% υπ. – 31% άριστες), Χαραλαμπίδης 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ), Καπετανίδης 9 (8/9 επ., 1 άσος, 36% υπ. – 21% άριστες), Σωνάκης (λ.)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 12 (10/16 επ., 2 μπλοκ), Σέντλατσεκ 15 (11/26 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 52% υπ. – 23% άριστες), Πέριν 9 (9/24 επ., 45% υπ. – 40% άριστες), Ατανασίεβιτς 15 (13/29 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Καβάνα 5 (3/3 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Λινάρδος 5 (4/7 επ., 1 άσος) / Τζιάβρας (λ., 53% υπ. – 37% άριστες), Χασμπάλα, Κουμεντάκης, Ζουπάνη 1 (1 άσος), Δαλακούρας 1 (0/2 επ., 1 άσος, 50% υπ. – 50% άριστες), Κωνσταντινίδης (λ.).

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Γ' Φάσης (top-16) του Κυπέλλου ανδρών 2025-26.

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026

Ά.Σ. Άρης - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 2-3 (28-26, 27-25, 23-25, 16-25, 11-15)

Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής New Pallet - Γ.Σ. Πανιώνιος 2-3 (20-25, 31-29, 25-17, 28-30, 13-15)

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026

Χ.Α.Ν.Θ. - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου 0-3 (15-25, 13-25, 12-25)

Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός - Ο.Φ.Η. 0-3 (18-25, 14-25, 19-25)

Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ 3-1 (19-25, 25-22, 25-21, 25-17)

Α.Π.Σ. Ήφαιστος Φλώρινας - Π.Α.Ο.Κ. 0-3 (15-25, 18-25, 19-25)

Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (22-25, 16-25, 26-24, 17-25)

Α.Σ. Πανερυθραϊκός - Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea 0-3 (25-27, 20-25, 23-25)

*Η κλήρωση για τον καθορισμό των προημιτελικών θα γίνει την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 11:00.