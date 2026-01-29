Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Αντώνη Βουρδέρη

Οι επιλογές του προπονητή του Ολυμπιακού, Αντώνη Βουρδέρη στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet...

Λίγες μέρες έχουν απομείνει για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet και οι διαδικτυακές κάλπες του Gazzetta παραμένουν ανοιχτές και δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να ψηφίσουν τους κορυφαίους της χρονιάς.

Ο τεχνικός της ομάδας βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού, Αντώνης Βουρδέρης που στους πρώτους του μήνες ως πρώτος προπονητής έχει κατακτήσει το League Cup και το Super Cup, έδωσε τις δικές του ψήφους αναφορικά με τους κορυφαίους και κορυφαίες αθλητές και αθλήτριες που ξεχώρισαν στην χρονιά που μας πέρασε.

Για αθλητή της χρονιάς ο Αντώνης Βουρδέρης ψήφισε τον Απόστολο Χρήστου, ενώ για αθλήτρια η ψήφος του πήγε στην διαγώνια του Ολυμπιακού, Μίλιτσα Κούμπουρα. Όσον αφορά τις ομάδες της χρονιάς, στους άνδρες ψήφισε την Εθνική Μπάσκετ Ανδρών που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο πρόσφατο Eurobasket και στις γυναίκες της Εθνική Πόλο που ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και στο World Cup.

Οι επιλογές του Αντώνη Βουρδέρη

Αθλητής της Χρονιάς: Απόστολος Χρήστου

Αθλήτριας της Χρονιάς: Μίλιτσα Κούμπουρα

Oμάδα της Χρονιάς – Εθνική Ομάδα (μπάσκετ)

Ομάδα της Χρονιάς - Γυναίκες: Εθνική Ομάδα (πόλο)

Προπονητής της Χρονιάς: Χάρης Παυλίδης

Αθλητής/τρια με αναπηρίας της Χρονιάς: Χαράλαμπος Ταϊγανίδης

Rising Star - Άνδρας: Ραφαήλ Παγώνης (τένις)

Rising Star - Γυναίκα: Ελπίδα Τικμανίδου (βόλεϊ)