Στο μοναδικό ματς της 11ης αγωνιστικής στη Volley League για το πρόγραμμα του Σαββάτου (17/1) ο Πανιώνιος επικράτησε με 3-0 (25-23, 29-27, 25-12) σετ του Φοίνικα Σύρου...

Μετά το ντέρμπι «αιωνίων» που άνοιξε το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής στη Volley League ανδρών, το Πανιώνιος - Φοίνικας Σύρου ήταν το μοναδικό ματς στο πρόγραμμα του Σαββάτου (17/1). Οι «κυανέρυθροι» επικράτησαν με κυριαρχικό τρόπο κόντρα στου νησιώτες με 3-0 σετ (25-23, 29-27, 25-12).

Η νίκη αυτή έφερε την ομάδα της Νέας Σμύρνης στο +4 από τη ζώνη των Play-Outs με 14 βαθμούς, ενώ ο Φοίνικας παρέμεινε εκεί με 10 βαθμούς, μετρώντας παράλληλα την 4η συνεχόμενη ήττα του στο πρωτάθλημα.

Ως προς το αγωνιστικό κομμάτι στο κλειστό «Αν. Βαρίκας» ο Πανιώνιος είχε τον πρώτο λόγο, με τον Φοίνικα Σύρου να προσπαθεί να μείνει κοντά στο σκορ χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα. Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στα σετ με 25-23 και στη συνέχεια με παρόμοιο δύσκολο τρόπο έκαναν το 2-0 με 29-27.

Στο τρίτο σετ, όμως, οι «κυανέρυθροι» πάτησαν... γκάζι και δεν άφησαν την ομάδα της Σύρου να ελπίζει σε κάτι θετικό. Με 25-12 έκλεισε το τρίτο σετ για τον Πανιώνιο, ο οποίος πανηγύρισε μία σημαντική νίκη ενόψει της συνέχειας στη Volley League ανδρών.

Τα σετ: 25-23, 29-27, 25-12