Volley League ανδρών: Κυρίαρχος Πανιώνιος κόντρα στον Φοίνικα Σύρου
Μετά το ντέρμπι «αιωνίων» που άνοιξε το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής στη Volley League ανδρών, το Πανιώνιος - Φοίνικας Σύρου ήταν το μοναδικό ματς στο πρόγραμμα του Σαββάτου (17/1). Οι «κυανέρυθροι» επικράτησαν με κυριαρχικό τρόπο κόντρα στου νησιώτες με 3-0 σετ (25-23, 29-27, 25-12).
Η νίκη αυτή έφερε την ομάδα της Νέας Σμύρνης στο +4 από τη ζώνη των Play-Outs με 14 βαθμούς, ενώ ο Φοίνικας παρέμεινε εκεί με 10 βαθμούς, μετρώντας παράλληλα την 4η συνεχόμενη ήττα του στο πρωτάθλημα.
Ως προς το αγωνιστικό κομμάτι στο κλειστό «Αν. Βαρίκας» ο Πανιώνιος είχε τον πρώτο λόγο, με τον Φοίνικα Σύρου να προσπαθεί να μείνει κοντά στο σκορ χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα. Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στα σετ με 25-23 και στη συνέχεια με παρόμοιο δύσκολο τρόπο έκαναν το 2-0 με 29-27.
Στο τρίτο σετ, όμως, οι «κυανέρυθροι» πάτησαν... γκάζι και δεν άφησαν την ομάδα της Σύρου να ελπίζει σε κάτι θετικό. Με 25-12 έκλεισε το τρίτο σετ για τον Πανιώνιο, ο οποίος πανηγύρισε μία σημαντική νίκη ενόψει της συνέχειας στη Volley League ανδρών.
Τα σετ: 25-23, 29-27, 25-12
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.