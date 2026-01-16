Τρεις μέρες μετά την ήττα στον τελικό του Super Cup ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, νίκησε με 3-0 τον Ολυμπιακό και έμεινε «ζωντανός» στην διεκδίκηση της πρωτιάς. Κομβικός ο Πρωτοψάλτης, χωρίς Ατανασίεβιτς οι Πειραιώτες.

Έχοντας χάσει με 3-2 πριν τρεις μέρες στον τελικό του Super Cup από τον Ολυμπιακό, οι «πράσινοι» ζητούσαν μια αντίδραση στο ντέρμπι... αιωνίων αλλά για το πρωτάθλημα. Μια αντίδραση που υπήρξε με την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου να επικρατεί με 3-0 (25-20, 25-18, 25-20) και να μένει «ζωντανός» στην διεκδίκηση της πρωτιάς, μειώνοντας στον πόντο την διαφορά από τον Μίλωνα που έχει και ένα ματς λιγότερο.

Οι «ερυθρόλευκοι» από την πλευρά τους παίζοντας χωρίς τον Ατανασίεβιτς πάλεψαν μόνο στο δεύτερο σετ και με την ήττα αυτή έμειναν στους 20 βαθμούς και πλέον η πρώτη θέση απομακρύνεται γι' αυτούς. Για την ακρίβεια θέλουν να κάνουν υπέρβαση για να την πάρουν.

Με άνεση το 1-0 ο Παναθηναϊκός

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ που έμοιαζε πολύ με αυτό στο Μαρκόπουλο, καθώς ο Παναθηναϊκός μπήκε από νωρίς πολύ δυνατά, πίεσε στο σερβίς και πήρε μια διαφορά ασφαλείας. Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός παίζοντας χωρίς τον Ατανασίεβιτς λόγω πυρετού, προσπάθησε να αντιδράσει, μείωσε στους 3 (22-19), αλλά δεν κατάφερε να κάνει το κάτι παραπάνω με τους «πράσινους» έχοντας πρωταγωνιστές τους Γιάντσουκ, Βουλκίδη και Γκάσμαν να κάνουν το 25-20 και το 1-0 στα σετ.

Με εντυπωσιακός Νίλσεν και θετικότατο Πρωτοψάλτη το 2-0 οι «πράσινοι»

Στο δεύτερο σετ ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που ξεκίνησε πιο δυνατά και κατάφερε από νωρίς να πάρει μια διαφορά τεσσάρων πόντων (1-5 και μετά 7-11), με τον Ζουπάνι να είναι ασταμάτητος. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν με την σειρά τους να αντιδράσουν έχοντας στην εξάδα τον Πρωτοψάλτη που πήρε τη θέση του Γιάντσουκ και κατάφεραν να φτάσουν στο 11-12 με την διαφορά του εντός πόντου να μένει μέχρι το 17-18. Στο σημείο εκείνο πήγε στο σερβίς ο Νίλσεν και όλα τελείωσαν. Ο Δανός με 4 άσους αλλά και συνολική πίεση από την τελική γραμμή οδήγησε τους «πράσινους» στο εντυπωσιακό 8-0 και στο 25-18 για το 2-0.

Δεν κατέβασαν ρυθμό και έκαναν το 3-0

Πριν τρεις μέρες και πάλι ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί του Ολυμπιακού με 2-0 στον τελικό του Super Cup, ωστόσο οι Πειραιώτες κατάφεραν με μια επική ανατροπή να κάνουν το 2-3 και να πάρουν το τρόπαιο. Το πάθημα αυτό έγινε όπως φάνηκε μάθημα για τους παίκτες του Ανδρεόπουλου που και στο τρίτο σετ συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, πήραν από νωρίς μια μεγάλη διαφορά και την κράτησαν. Άντεξαν στην πίεση των φιλοξενούμενων που ξαναλέμε πως έπαιξαν χωρίς τον Ατανασίεβιτς και κάνοντας το 25-20 πήραν και το τρίτο σετ για το 3-0.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-0 (25-20, 25-18, 25-20)

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 12 άσους, 39 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων ενώ του Ολυμπιακού από 6 άσους, 28 επιθέσεις, 1 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 12 (10/14 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Γιάντσουκ 7 (4/7 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 20% υπ. – 0% άριστες), Νίλσεν 17 (11/21 επ., 5 άσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 8 (3/5 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 5 (4/8 επ., 1 άσος, 81% υπ. – 62% άριστες), Σπιρίτο 1 (1 μπλοκ) / Χανδρινός (λ., 29% υπ. – 21% άριστες), Πρωτοψάλτης 9 (7/12 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 44% υπ. – 33% άριστες)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 4 (3/10 επ., 1 άσος, 30% υπ. – 26% άριστες), Πιτακούδης 4 (3/3 επ., 1 μπλοκ), Πέριν 6 (5/14 επ., 1 άσος, 40% υπ. – 20% άριστες), Ζουπάνη 14 (13/24 επ., 1 άσος), Καβάνα (0/2 επ.), Τζούριτς 3 (2/8 επ.) / Τζιάβρας (λ., 25% υπ. – 17% άριστες), Καπετανίδης 1 (1 άσος), Δαλακούρας, Λινάρδος 3 (2/3 επ., 1 άσος).