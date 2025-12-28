Άμεση ήταν η αντίδραση του Φοίνικα Σύρου στην αποχώρηση του Θάνου Τερζή, με τον Σέρβο, Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς να είναι ο νέος προπονητής των... πειρατών.

Νέος προπονητής στον Φοίνικα Σύρου, με τους... πειρατές να αντιδρούν άμεσα στην αποχώρηση του Θάνου Τερζή και να συμφωνούν με τον Σέρβο Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς. Ο Πράκλιατσιτς αναμένεται να κάνει ντεμπούτο με τους νησιώτες στον αγώνα με την Σομόν στη Γαλλία για το Challenge Cup.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Φοίνικα έχει ως εξής: «Το ΤΑΑ Φοίνικας Σύρου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Slobodan Prakljačić (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς) ως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Σέρβος προπονητής (18/3/1974) θα βρίσκεται στη Σύρο τις επόμενες ημέρες, με το ντεμπούτο του να είναι προγραμματισμένο για τις 6/1/2026 στον επαναληπτικό αγώνα με τη Σομόν στη Γαλλία για τη φάση των 32 του CEV Challenge Cup.

Ο Πράκλιατσιτς έκανε τα πρώτα του προπονητικά βήματα σε ομάδες του Ιράν ως ασίσταντ (2007-2017) και στη συνέχεια μετακόμισε στην Τουρκία όπου δούλεψε σε Αναντολού Ουνιβερσιτέσι και Χάλκμπανκ.

Τη σεζόν 2019/20 βρέθηκε στη Ρωσία, σε ένα από τα πιο δυνατά πρωταθλήματα, για λογαριασμό της Μπέλγκορντ και την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο εργάστηκε στην Τσεχία για την Μπεσκίντι.

Το καλοκαίρι του 2021 συμφώνησε να βρεθεί στο πλευρό του Σλόμπονταν Κόβατς, στην πιο επιτυχημένη – βάσει πρωταθλημάτων – ομάδα στο ισχυρό πολωνικό πρωτάθλημα, τη Σκρα Μπελτσάτοφ, με την οποία έφτασε στα ημιτελικά του CEV Cup.

Από το 2022 ως το φινάλε της σεζόν 2024/25 κάθισε στον πάγκο της Κάποσβαρ στην Ουγγαρία όπου κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο.

Στην καριέρα του έχει δουλέψει και στο προπονητικό επιτελείο της εθνικής ομάδας του Ιράν (2013-2015) αλλά και της Σερβίας (2021).

Καλωσορίζουμε τον Slobodan Prakljačić στον Φοίνικα Σύρου και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία»!