Φοίνικας Σύρου: Τον Βούλγαρο Τελκίσκι ανακοίνωσαν οι «πειρατές»
Σε μία προσεγμένη κίνηση προχώρησε ο Φοίνικας Σύρου με τους νησιώτες να ανακοινώνουν την απόκτηση του Λιούμποσλαβ Τελκίσκι. Και λέμε προσεγμένη γιατί ο 25χρονος Βούλγαρος πασαδόρος θεωρείται από τους πλέον εξελίξιμους στην χώρα του, έχοντας κερδίσει θέση στην Εθνική ομάδα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των... πειρατών έχει ως εξής: «Ο Φοίνικας Σύρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Lyuboslav Telkiyski για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.
Ο Λιούμποσλαβ Τελκίσκι (28/04/2001, 1,97μ.) αγωνίζεται στη θέση του πασαδόρου και θεωρείται ένας από τους πιο εξελίξιμους παίκτες στη θέση του στη Βουλγαρία. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι βρίσκεται διαρκώς στις επιλογές της δευτεραθλήτριας κόσμου εθνικής Βουλγαρίας, με τον σπουδαίο Ιταλό προπονητή Τζιανλορέντζο Μπλεντζίνι να τον έχει στη διάθεσή του και αυτή την περίοδο για το VNL 2026.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Τελκίσκι αγωνίστηκε για δεύτερη φορά στη Νεφτοχιμίκ Μπουργκάς, με την οποία κατέκτησε το κύπελλο Βουλγαρίας, ενώ με τη φανέλα της είχε πανηγυρίσει τον τίτλο του πρωταθλητή την αγωνιστική περίοδο 2022/23.
Ο 24χρονος πασαδόρος θα παίξει για πρώτη φορά εκτός Βουλγαρίας, καθώς στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Μπερόε, Ντομπρουτζά και Πιρίν.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
2025-2026 Νεφτοχιμίκ Μπουργκάς
2023-2025 Μπερόε 2016
2021-2023 Νεφτοχιμίκ Μπουργκάς
2020-2021 Ντομπρουτζά
2018-2020 Πιρίν Ράζλογκ
Καλωσορίζουμε τον Λιούμπο στην οικογένεια του Φοίνικα και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες».
