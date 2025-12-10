Ο Κώστας Βλαχόπουλος τιμωρήθηκε από την ΔΕΑΒ για τα υβριστικα συνθήματα που αναφώνησε στον αγώνα του ΟΦΗ εναντίον του Παναθηναϊκού, και θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο.

Ο 36χρόνος πασαδόρος, Κώστας Βλαχόπουλος, ο οποίος αγωνίζεται στον ΟΦΗ, κλήθηκε από την ΔΕΑΒ να πληρώσει πρόστιμο ύψους 2000 ευρώ, ως τιμωρία για τα υβριστικά συνθήματα που αναφώνησε στον αγώνα των Κρητικών εναντίον του Παναθηναϊκού.

Πιο αναλυτικά, στον συγκεκριμένο αγώνα ο αθλητής των Ηρακλειωτών μετά από ένα κερδισμένο πόντο, άρχισε να τραγουδάει, μαζί με την εξέδρα του γηπέδου, συνθήματα κατά του τριφυλλιού.

Όπως είναι φυσιολογικό η επιλογή του αυτή ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τον φίλαθλο κόσμο των πρασίνων, με πολλούς να κάνουν λόγο για αντιεπαγγελματική, αλλά και αντιαθλητική συμπεριφορά.

Ο ίδιος ο παίκτης πάντως, λίγες ώρες μετά το επίμαχο σκηνικό, δημοσίευσε ένα μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμο στα κοινωνικά δίκτυα, στο οποίο απολογήθηκε για την άσεμνη πράξη του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

«Αφού έλαβε υπόψη της α) την Έκθεση παρατηρητή της ΔΕΑΒ, β) το σχετικό δημοσίευμα με βιντεοληπτικό υλικό στο Youtube, από τα οποία προκύπτει ότι κατά την διάρκεια του αγώνα πετοσφαίρισης ΟΦΗ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΤΑΑ), στις 28/11/2025 στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου, για τη Volley League, περιόδου 2025-2026, αθλητής της γηπεδούχου ομάδας, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, αναφώνησε από κοινού με τους οπαδούς της ομάδας του υβριστικό σύνθημα σε βάρος της φιλοξενούμενης ομάδας, με ανάλογες και ταυτόχρονες εκτεταμένες κινήσεις των χεριών του, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 43/2025 Απόφασή της, σε βάρος του, διοικητικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€). Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».