Βλαχόπουλος για το υβριστικό σύνθημα: «Ζητώ συγγνώμη, παρασύρθηκα»!

Ο βολεϊμπολίστας του ΟΦΗ λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό απολογήθηκε για το σύνθημα που φώναξε μαζί με τον κόσμο.

Όπως μαρτυρά ο τηλεοπτικός φακός της κρατικής τηλεόρασης, ο 36χρονος πασαδόρος του ΟΦΗ, Κώστας Βλαχόπουλος, προφανώς «πανηγυρίζοντας» κάποιον πόντο της ομάδας του, φώναξε υβριστικό σύνθημα κατά του Παναθηναϊκού και μανάδων που… τραγουδούσε εκείνη την ώρα η εξέδρα των Κρητικών. Υπήρξε πάντως και συνέχεια. Ο ίδιος ο Βλαχόπουλος με post του στο Facebook ζήτησε συγγνώμη αναφέροντας τα παρακάτω:

«Στον κόσμο του αθλητισμού το πάθος της στιγμής μπορεί να οδηγήσει σε αυθόρμητες αντιδράσεις. Σε μια τέτοια στιγμή, μέσα στη φόρτιση του αγώνα, πανηγυρίζοντας έναν πόντο, συμμετείχα μηχανικά σε σύνθημα που ακουγόταν στον χώρο, χωρίς να συνειδητοποιήσω άμεσα το περιεχόμενό του.

Θέλω να τονίσω πως δεν υπήρχε καμία πρόθεση προσβολής προς τον Παναθηναϊκό και τους φιλάθλους του. Όσοι με γνωρίζουν γνωρίζουν και τον τρόπο με τον οποίο πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Δεν συνηθίζω να εκφράζομαι με τρόπο που να έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες μου.

Αναγνωρίζω ότι η συγκεκριμένη στιγμή προκάλεσε ενόχληση και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη. Ήταν μια άτυχη αντίδραση και δεν θα έπρεπε να παρασυρθώ από την ένταση. Τρέφω απόλυτο σεβασμό για τον Σύλλογο του Παναθηναϊκού, τους αθλητές του και τους φιλάθλους του. Ο αθλητισμός έχει σκοπό να ενώνει, αυτό υπηρετώ σε όλη μου την πορεία και σε αυτό παραμένω σταθερός. Ζητώ συγγνώμη από όσους ένιωσαν ότι προσβλήθηκαν».