Ο Κώστας Βλαχόπουλος, μετά από ανακοίνωση της ΔΕΑΒ, κλήθηκε σε απολογία για τη συμπεριφορά του στο ματς με τον Παναθηναϊκό όπου on camera τραγουδούσε υβριστικό σύνθημα...

Με ανακοίνωσή της η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία τον πασαδόρο του ΟΦΗ, Κώστα Βλαχόπουλο, για τη συμπεριφορά του στο ματς για τη Volley League ανδρών κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο 36χρονος... πιάστηκε on camera να τραγουδάει υβριστικό σύνθημα, το οποίο προκάλεσε κύμα αντιδράσεων.

Αν και ο ίδιος, μετά το συμβάν έσπευσε να απολογηθεί για τη συμπεριφορά του, η ΔΕΑΒ τον κάλεσε σε απολογία. Στην εν λόγω ανακοίνωση τονίζεται πως ο παίκτης καλείται να δώσει εξηγήσεις στο συμβάν, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «παρότρυνση σε πρόκληση επεισοδίων» όπως αναφέρει.

Η σχετική ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«Καλεί σε ακρόαση στις 9/12/2025, αθλητή του ΤΑΑ ΟΦΗ, αναφορικά με παρότρυνση σε πρόκληση επεισοδίων, που φέρεται ότι έλαβε χώρα εντός της αθλητικής εγκατάστασης του Βαρδινογιάννειου Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου, κατά την διάρκεια της αθλητικής συνάντησης που διεξήχθη σε αυτό στις 28-11-2025 μεταξύ των αθλητικών σωματείων (ΤΑΑ) ΟΦΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για τον αγώνα του Πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης Ανδρών της Volley League αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, και πιο συγκεκριμένα με την συμμετοχή του, ως αθλητή της γηπεδούχου ομάδας, σε υβριστικό σύνθημα των φιλάθλων της.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν.4326/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του ν.5224/2025».