Ο Παναθηναϊκός χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα επικράτησε με 3-0 του ΟΦΗ και προκρίθηκε στον τελικό Κυπέλλου μετά από 16 χρόνια, όταν και το είχε κατακτήσει για τελευταία φορά. ΛΑΡΙΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ.

Ένας σαρωτικός Παναθηναϊκός έκανε ό,τι ήθελε τον ΟΦΗ και με όπλο το φοβερό του σερβίς επικράτησε με 3-0 (13-25, 18-25, 16-25) και προκρίθηκε στον τελικό μετά από 16 χρόνια, όταν είχε πάρει και τον τελευταίο του συγκεκριμένο τίτλο. Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν σε όλο το παιχνίδι φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου θα περιμένει τον νικητή του Φλοίσβος – Πανιώνιος για να δει ποιος θα είναι ο αντίπαλός της στον τελικό που θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 21:30.

Με φοβερό σερβίς έκανε άνετα το 0-1

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ που μετά το 7-8 ανήκε ολοκληρωτικά στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» με φοβερό σερβίς, καθώς είχαν συνολικά 6 άσους, δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον ΟΦΗ που δεν μπορούσε σε κανένα σημείο να μπει στο σετ. Αυτό άλλωστε φάνηκε και από το τελικό 13-25 με το «τριφύλλι» να παίρνει προβάδισμα αφήνοντας τους Κρητικούς 12 πόντους πίσω.

Κυριάρχησε και πάλι για το 2-0

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός πήρε από νωρίς το προβάδισμα και το κράτησε με χαρακτηριστική άνεση. Ο ΟΦΗ θέλησε να αντιδράσει, αλλά τρεις φορές έχασε κόντρα επίθεση και την ευκαιρία να μειώσει στους 3. Αν το έκανε μπορεί να έμπαινε και στην διεκδίκηση του σετ, δεν το έκανε όμως και μάλιστα με δύο λάθη και έτσι οι «πράσινοι» πήραν το σετ επικρατώντας με 25-18.

Το ίδιο άνετα και στο τρίτο

Το ίδιο για να μην πούμε ακόμα πιο άνετα, ο Παναθηναϊκός έκανε και το 3-0. Με το σερβίς να είναι εξαιρετικό και το μπλοκ να κείνει ιδανικά, οι «πράσινοι» πήραν από νωρίς μια διαφορά, την κράτησαν ακόμα και όταν ο ΟΦΗ με ένα δικό του 4-0, προσπάθησε να πλησιάσει και έκαναν δια περιπάτου το 16-25 και το 3-0 παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό.

ΤΑ ΣΕΤ: 0-3 (13-25, 18-25, 16-25)

*Οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν από 1 άσο, 25 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων ενώ του Παναθηναϊκού από 11 άσους, 42 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων



ΟΦΗ (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 8 (7/10 επ., 1 μπλοκ, 30% υπ. – 10% άριστες), Στρουγκάρεβιτς (0/6 επ.), Μολίνα 3 (3/15 επ., 21% υπ. – 14% άριστες), Μιχαήλοβιτς 12 (11/21 επ., 1 άσος), Σταθέλος (0/2 επ., 1 μπλοκ), Μίτιτς 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ) / Συναδινός (λ., 20% υπ. – 0% άριστες), Παχιαδάκης (λ., 57% υπ. – 29% άριστες), Παπαδόσηφος (0/2 επ., 50% υπ. – 0% άριστες), Ρουμελιωτάκης 1 (1/3 επ., 33% υπ. – 33% άριστες), Καφαντάρης 2 (2/2 επ.), Βλαχόπουλος

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 9 (6/8 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Γιάντσουκ 16 (12/21 επ., 4 άσοι, 47% υπ. – 20% άριστες), Νίλσεν 15 (13/16 επ., 2 μπλοκ), Βουλκίδης 8 (4/6 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Σπιρίτο 2 (2 άσοι), Πρωτοψάλτης 10 (7/13 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 60% υπ. – 40% άριστες) / Χανδρινός (λ., 70% υπ. – 60% άριστες).

Η γνώμη των πρωταγωνιστών

Ο προπονητής του ΟΦΗ Γιάννης Καλμαζίδης δήλωσε: «Προσπαθήσαμε, αλλά δεν μπορέσαμε. Ο Παναθηναϊκός δεν μας άφησε να παίξουμε βόλεϊ. Είμαστε, όμως, γενικά χαρούμενοι γιατί έχουμε κάνει μια καλή σεζόν. Ο Παναθηναϊκός φάνηκε πολύ πιο έμπειρος από εμάς για τέτοια ματς. Δεν μπορέσαμε να τους αγγίξουμε».

Ο πασαδόρος του ΟΦΗ Μιχάιλο Μίτιτς είπε: ««Δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε τον Παναθηναϊκό, που σέρβιρε τέλεια, και δίκαια μας κέρδισε».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος τόνισε: «Πήγαν όλα καλά. Είχαμε προετοιμαστεί για πιο δύσκολο παιχνίδι, αλλά φαίνεται ότι εμείς το κάναμε να δείχνει πιο εύκολο. Είναι διαφορετικά τα ματς του Κυπέλλου από αυτά του πρωταθλήματος. Ας μην το ματιάσουμε για τον αυριανό τελικό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο».

Ο πασαδόρος του Παναθηναϊκού Λούκα Σπίριτο ανέφερε: «Βάλαμε στο μυαλό μας ότι δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τον αντίπαλό μας. Τον ΟΦΗ τον έχουμε αντιμετωπίσει τέσσερις φορές φέτος και ξέραμε ότι θα έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν γνώριζα ότι είχαμε 16 χρόνια να πάμε σε τελικό, αυτό μας δίνει ένα επιπλέον κίνητρο για να τον κατακτήσουμε».

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ FINAL FOUR ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Πέμπτη 19/3



Α΄ Ημιτελικός: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-3 (13-25, 18-25, 16-25)

Β’ Ημιτελικός: Φλοίσβος – Πανιώνιος (20:00)

Παρασκευή 20/3

ΤΕΛΙΚΟΣ: Παναθηναϊκός – Φλοίσβος ή Πανιώνιος (21:30)

