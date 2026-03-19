Βουλκίδης στο Gazzetta: «Ήρθαμε με έναν σκοπό και το δείξαμε από την πρώτη μέρα» (vid)
Ο Παναθηναϊκός πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση ειδικά στο σερβίς επικράτησε με 3-0 του ΟΦΗ και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου. Μετά τον αγώνα ο κεντρικός του «τριφυλλιού», Θοδωρής Βουλκίδης μιλώντας στο Gazzetta ανέφερε πως από την πρώτη ημέρα οι «πράσινοι» έδειξαν για ποιον λόγο ήρθαν στην Λάρισα.
Θοδωρή ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τελικό. Ήταν τελικά αυτή η πρόκριση όσο εύκολη έδειξε;
«Ήρθαμε με έναν σκοπό εδώ στην Λάρισα. Το δείξαμε από την πρώτη ημέρα και πάμε να το δείξουμε και αύριο διότι ήρθαμε εδώ με έναν στόχο».
Η ομάδα είχε 16 χρόνια να βρεθεί στον τελικό και να πάρει το Κύπελλο, αυτό σας άγχωσε καθόλου;
«Δεν μας άγχωσε καθόλου. Ίσα ίσα μας έδωσε κίνητρο για έρθουμε και να βρισκόμαστε εμείς στο πρώτο σκαλί και μετά από 16 χρόνια να βρεθούμε Κυπελλούχο»ι.
Υπάρχει κάποια προτίμηση για τον αντίπαλο;
Δεν με ενδιαφέρει ποιός θα είναι (ο αντίπαλος). Εμείς να έχουμε το μυαλό μας μέσα στο γήπεδο. Ξέρουμε τι θέλουμε. Ας παίξουμε και οι 2 ομάδες μαζί.
Τι έκρινε το ματς;
Δούλεψε πάρα πολύ καλά το σερβίς μας. Δούλεψε πολύ καλά το μπλοκ και η άμυνά μας. Κάναμε τα side out. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο αντίπαλος.
☘️ Οι δηλώσεις του Θοδωρή Βουλκίδη μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΟΦΗ pic.twitter.com/hhFNXFsxeZ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 19, 2026
