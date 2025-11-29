Πασαδόρος του ΟΦΗ τραγουδούσε εν ώρα αγώνα υβριστικό σύνθημα κατά του Παναθηναϊκού!

Ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα από το Ηράκλειο για τη Volley League, όμως η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την… ακραία συμπεριφορά του παίκτη του ΟΦΗ, Βλαχόπουλου!

Όπως μαρτυρά ο τηλεοπτικός φακός της κρατικής τηλεόρασης, ο 36χρονος πασαδόρος του ΟΦΗ, Κώστας Βλαχόπουλος προφανώς «πανηγυρίζοντας» κάποιον πόντο της ομάδας του, φώναξε υβριστικό σύνθημα κατά του Παναθηναϊκού και μανάδων που… τραγουδούσε εκείνη την ώρα η εξέδρα των Κρητικών. Σίγουρα συμπεριφορά που σε καμία περίπτωση δεν αρμόζει με επαγγελματία αθλητή που ζητούμενο είναι να δίνει το καλό παράδειγμα. Ήδη στα social media υπάρχει αγανάκτηση από τους φίλους του Παναθηναϊκού για την… οn camera συμπεριφορά και μένει να δούμε αν θα υπάρξει κάποια κίνηση είτε από τον ΟΦΗ, αλλά κυρίως από τον ίδιο τον παίκτη!

