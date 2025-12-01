Απάντηση Μίλωνα σε Φλοίσβο: «Δεν θα απολογηθούμε για κανέναν»

Ανακοίνωση - απάντηση εξέδωσε ο Μίλωνας αναφορικά με τα παράπονα του Φλοίσβου από το μεταξύ τους ματς για την 6η αγωνιστική της Volley League ανδρών...

Στα παράπονα του Φλοίσβου για τη φιλοξενία στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Σμύρνης εξέδωσε ανακοίνωση - απάντηση ο Μίλωνας. Οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες το Σάββατο (29/10), με τους Νεοσμυρνιώτες να επικρατούν με 3-0 σετ και να παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Βέβαια, το ματς είχε και... τέταρτο σετ. Η ομάδα του Φαλήρου μέσω ανακοίνωσης εξέφρασε τα παράπονά της για τη φιλοξενία του Μίλωνα. Έκανε λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά, κάνοντας έκκληση στον πρόεδρο της Volley League και συνάμα πρόεδρο του τμήματος βόλεϊ του Μίλωνα να επιληφθεί της κατάστασης.

Από τη μεριά του, ο Μίλωνας σε δική του ανακοίνωση τόνισε πως η φιλοξενία ήταν άριστη, ικανοποιώντας το αίτημα της ομάδας του Φλοίσβου για την παρουσία φίλαθλων της, υπερβαίνοντας την προκήρυξη όσον αφορά τον αριθμό τους. Παράλληλα, υπογράμμισε πως το τμήμα δεν πρόκειται να απολογηθεί για κανέναν, αναφερόμενος στα «τοξικά στοιχεία» που χαρακτηρίζει ο Φλοίσβος στην ανακοίνωσή του.

Η ανακοίνωση του Μίλωνα

«Αξιότιμοι κύριοι και συνάδελφοι του ΤΑΑ ΑΟ Φλοίσβος.

Με μεγάλη έκπληξη διαβάσαμε την ανακοίνωσή σας και πραγματικά προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί για να εκδώσετε τέτοιου είδους ανακοίνωση εναντίον του ΤΑΑ ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ.

Μέχρι σήμερα, έχουμε άψογη συνεργασία με την ομάδα σας, όπως και με όλα τα υπόλοιπα ΤΑΑ της Α1 και ΟΥΔΕΠΟΤΕ κάποιο ΤΑΑ έχει διαμαρτυρηθεί για τη φιλοξενία μας ή για τη συμπεριφορά μας.

Εμείς ως ΤΑΑ, που διαχειριζόμαστε το τμήμα Βόλεϊ του ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ και είμαστε οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για ό,τι συμβεί θετικό ή αρνητικό, ικανοποιήσαμε το αίτημά σας να εισέλθουν στο γήπεδό μας φίλαθλοί σας, σε αριθμό που εσείς ζητήσατε (καθ’ υπέρβαση της προκήρυξης) και τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπως και πριν ή μετά, ήμασταν άψογοι απέναντι σε κάθε μέλος της αποστολής σας καθώς και σε κάθε φίλαθλό σας.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας κανένα αρνητικό περιστατικό, όσον αφορά την πλευρά μας, και αυτό μπορείτε να το διασταυρώσετε και από τα μέλη της αποστολής σας.

Επειδή αναφέρεστε σε μέλη του ΔΣ του σωματείου, ξεκαθαρίζουμε ότι εάν υπήρξε κάποιο γεγονός, αυτό δεν αφορά το ΤΑΑ που διαχειρίζεται ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ το τμήμα Βόλεϊ του συλλόγου.

Άρα εμείς δεν θα απολογηθούμε για κανέναν, παρά μόνον για τις πράξεις των μελών του ΤΑΑ ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ, το οποίο επαναλαμβάνουμε σέβεται τον αγώνα όλων των υπόλοιπων ΤΑΑ και τηρεί τους όρους ευπρέπειας και φιλοξενίας προς όλους.

Όσον αφορά την αναφορά σας για τον πρόεδρο της ΕΣΑΠ κ. Παντελή Ταρνατόρο, σας πληροφορούμε ότι δεν είναι πρόεδρος του ΤΑΑ ούτε έχει κάποια διοικητική θέση στην ομάδα μας.

Ο κ. Παντελής Ταρνατόρος είναι χορηγός και διαφημιζόμενος στην ομάδα μας, όπως και γενικότερα στην ελληνική πετοσφαίριση επί σειρά ετών.

Άλλωστε, το ίδιο πράττει και ο χορηγός σας κ. Αγγελόπουλος, τον οποίο σεβόμαστε για τη συμβολή του στην ομάδα σας.

Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια».