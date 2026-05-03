Τρίτο σερί πρωτάθλημα για Μίλωνα στο Κ21

Ο Μίλωνας συνέχισε την κυριαρχία του στο πρωτάθλημα Κ21, κατακτώντας το τρίτο συνεχόμενο και τέταρτο στην ιστορία του.

Πρωταθλητής Ελλάδας στη κατηγορία των ανδρών Κ21 παρέμεινε ο Μίλωνας για τρίτη σερί χρονιά και για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης νίκησε και στον ΠΑΟΚ με 3-0 σετ για την 3η αγωνιστική της τελικής φάσης που διεξάγεται στα Γιάννενα και με 3Χ3 νίκες πανηγύρισε το three-peat.

Ο Μίλωνας έγινε η τέταρτη ομάδα που κατακτά τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα Ελλάδας στους εφήβους (2024, 2025, 2026). Ανάλογη επιτυχία έχει κάνει και ο ΑΟ Ορεστιάδας (1991, 1992, 1993), ο Άρης Νίκαιας (1999, 2000, 2001), ενώ ο Ηρακλής είναι ο μοναδικός που έχει καταφέρει να στεφθεί πρωταθλητής για τέσσερις σερί σεζόν (2007, 2008, 2009, 2010).

Διαιτητές: Κουκουμάκας, Βασιλειάδης, Παρατηρητής: Αντωνούλης.

Τα σετ: 3-0 (25-21, 25-17, 25-22)

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Παναγιώτης Γεωργούντζος): Ουτζής, Βασιλείου, Γεωργούντζος, Μαντελίδης Γ., Τσάκος, Παπαδόπουλος / Σπυρόπουλος (λ), Μαντελίδης Μ. (λ), Γωνιωτάκης, Παπασταθόπουλος.

Π.Α.Ο.Κ. (Λάμπης Μπαμπαλιούτας): Τσάνταλης, Τάσιου, Μπόνιας, Παπανικολάου, Τσουτάνης, Μισαηλίδης / Τέλιος (λ), Χαριτωνίδης (λ), Σαρρίδης, Βογιατζόγλου, Σαρδανίδης, Μαυρίδης.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Παρασκευή 1 Μαΐου 2026

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Σ. Πανερυθραϊκός 3-0 (25-15, 25-18, 25-22)

Α.Σ. Γιάννενα – Π.Α.Ο.Κ. 0-3 (19-25, 20-25, 15-25)

Σάββατο 2 Μαΐου 2026

Π.Α.Ο.Κ. – Α.Σ. Πανερυθραϊκός 2-3 (21-25, 26-24, 20-25, 25-14, 14-16)

Α.Σ. Γιάννενα – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 0-3 (15-25, 18-25, 18-25)

Κυριακή 3 Μαΐου 2026

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Π.Α.Ο.Κ. 3-0 (25-21, 25-17, 25-22)

16.00: Α.Σ. Πανερυθραϊκός – Α.Σ. Γιάννενα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 9β. (9-0)

2. Π.Α.Ο.Κ. 4β. (5-6)

3. Α.Σ. Πανερυθραϊκός 2β. (3-5)

4. Α.Σ. Γιάννενα 0β. (0-6)

ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Κ21

ΕΤΟΣ (ΠΟΛΗ) ΟΜΑΔΑ

2026 (Γιάννενα) A.O.N.Σ. Μίλων

2025 (Πολίχνη) Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

2024 (Νέα Σμύρνη-Νέα Ερυθραία) Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

2023 (Αλεξανδρούπολη) Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξ/πολης

2022 (Κομοτηνή) Πήγασος Πολίχνης

2021 (Βόλος) Πήγασος Πολίχνης

2020 (Αθήνα) Παναθηναϊκός ΑΟ

2019 (Θεσσαλονίκη) Παναθηναϊκός ΑΟ

2018 (Νεάπολη) Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015

2017 (Καρδίτσα) Πήγασος Πολίχνης

2016 (Ναύπακτος) Πήγασος Πολίχνης

2015 (Καρπενήσι) Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων

2014 (Κόνιτσα) Α.Γ.Σ.Ιωαννίνων

2013 (Αλεξανδρούπολη) Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξ/πολης

2012 (Αργυρούπολη, Αττική) Εθνικός Αλεξ/πολης

2011 (Αλεξανδρούπολη) Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλ.

2010 (Ν. Ερυθραία Αττικής) Γ.Σ.Ηρακλής

2009 (Μίκρα) Γ.Σ.Ηρακλής

2008 (Αγ. Δημήτριος Αττικής) Γ.Σ.Ηρακλής

2007 (Ζάκυνθος) Γ.Σ.Ηρακλής

2006 (Αργυρούπολη Αττικής) Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

2005 (Νάουσα) Ζαφειράκης Νάουσας

2004 (Σκύδρα) Μακεδονικός Νεάπολης

2003 (Δραπετσώνα) Γ.Σ.Ηρακλής

2002 (Μίκρα) Γ.Σ.Ηρακλής

2001 (Δραπετσώνα) Αρης Νίκαιας

2000 (Μετς, Αθήνα) Αρης Νίκαιας

1999 (Γουδή/Αθήνα) Αρης Νίκαιας

1998 (Γουδή, Αθήνα) Ορφέας Ηλιούπολης

1997 (Ρέντης) Γ.Σ.Ηρακλής

1996 (Ρέντης) ΑΟ Ορεστιάδας

1995 (Ορεστιάδα) ΑΟ Ορεστιάδας

1994 (Παιανία/Αθήνα) Φιλία Ηλιούπολης

1993 (Χαλκίδα) ΑΟ Ορεστιάδας

1992 (Φλώρινα) ΑΟ Ορεστιάδας

1991 (Πάτρα) Α.Ο.Ορεστιάδας

1990 (Ξάνθη) Αρης Α.Σ.

1989 (Χανιά) Πανελλήνιος Γ.Σ.

1988 (Ορεστιάδα) ΑΟ Ορεστιάδας

1987 (Σέρρες) Εθνικός Αλεξανδρούπολης

1986 (Καρδίτσα) Πανελλήνιος

1985 (Θεσσαλονίκη) Α.Σ. Άρης

1984 (Αθήνα) Δημόκριτος

1983 (Βόλος) ΠΑΟΚ

1982 (Τρίκαλα) Παναθηναϊκός

1981 (Λάρισα) Α.Σ. Άρης

1980 (Λάρισα) Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας

1979

1978 (Θεσσαλονίκη) Νηρέας

1977

1976 (Λάρισα) Εθνικός Αλεξανδρούπολης

1975

1974

1973

1972

1971 (Λάρισα) Ολυμπιακός

1970 (Θεσσαλονίκη) Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας

1969

1968 (Αθήνα) Ολυμπιακός

1967

1966 (Θεσσαλονίκη) Αρης

1965 (Πειραιάς): Παναθηναϊκός Α.Ο.