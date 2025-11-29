Με σπασμένα τα φρένα ο Μίλωνας, εξαιρετική η Καλαμάτα 80'
Ο Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων συνεχίζει την άπταιστη διαδρομή του στη Volley League σημειώνοντας την 6η νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές. Η ομάδα του Σάκη Ψάρρα με MVP τον Γιώργο Πετρέα νίκησε με 3-0 τον Α.Ο.Φλοίσβο Π.Φαλήρου Members Paron και έφτασε τους 17 βαθμούς έναντι 15 του δεύτερου Παναθηναϊκού με την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής.
Αντίθετα ο Φλοίσβος αγωνίστηκε χωρίς τον Έγκλεσκαλνς και με βασικό διαγώνιο τον Ηρακλή Παπαδόπουλο και μετά την ήττα έμεινε μαζί με τον Πανιώνιο στην 9η θέση και στους 3 βαθμούς.
Διαιτητές: Ιωαννίδης, Βελώνης, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Ζαρμπίνης, Παπαγιαννόπουλος, Γραμματεία: Μισιάκα.
Διακύμανση:
1ο σετ: 7-8, 16-15, 21-18, 25-19
2ο σετ: 8-4, 16-10, 21-14, 25-16
3ο σετ: 8-4, 16-12, 21-19, 25-21
*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 11 άσσους, 29 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων και του Φλοίσβου προήλθαν από 32 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-0 (25-19, 25-16, 25-21) σε 73'
Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Θεοδόσης 5 (2/6 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Χερ 1 (1/1 επ.), Πετρέας 8 (5/8 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σχούτεν 11 (8/18 επ., 2 άσσοι, 1μ πλοκ), Νανόπουλος 9 (5/12 επ., 4 άσσοι, 60% υπ. - 35% άριστες), Πολουγιάν 12 (8/15 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 50% υπ. - 17% άριστες) / Βελούδης (λ, 67% υπ. - 33% άριστες), Μαντελίδης.
Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PARON (Κώστας Αρσενιάδης): Κόβαρ 8 (6/15 επ., 2 μπλοκ, 40% υπ. - 30% άριστες), Χαραλαμπίδης 2 (2/4 επ.), Μελλές 2 (2/6 επ.), Βαν Γκάρντερεν 10 (10/19 επ., 50% υπ. - 33% άριστες), Παπαδόπουλος Η. 11 (10/21 επ., 1 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ) / Σωνάκης (λ, 27% υπ. - 0% άριστες), Εφραιμίδης (λ), Τσαρκάτογλου, Γκάρετ.
Μεγάλη νίκη για Καλαμάτα 80'
Με μεγάλο πρωταγωνιστή και πρώτο σκόρερ τον Άγγελο Μάρκου που σημείωσε 22 πόντους ο Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea νίκησε με 3-0 σετ τον Φοίνικα Σύρου. Η ομάδα του Άκη Χατζηαντωνίου σημείωσε την 3η της νίκη σε 6 αγώνες στη Volley League και ισοβαθμεί με τον ΟΦΗ στην 5η θέση με 9 βαθμούς.
Αντίθετα, ο Φοίνικας έμεινε στους 6 βαθμούς και στην 7η θέση της βαθμολογίας. Οι συριανοί είχαν ευκαιρία να πάρουν το 2ο ή το 3ο σετ αλλά δεν τα κατάφεραν. Στο 2ο σετ προηγήθηκαν μάλιστα με 28-29 αλλά η Καλαμάτα με σερί 3-0 πήρε το σετ 31-29. Στο 3ο σετ οι καλαματιανοί κράτησαν το μικρό προβάδισμα και ο αγώνας τελείωσε με άουτ επίθεση του Βαν ντε Ντρις για το 25-23 στο 3ο σετ.
Διαιτητές: Κουτσούλας, Κτενάς, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Τσεκούρας, Γεωργοπούλου Αγγ., Γραμματεία: Βλαχούλη.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-4, 16-10, 21-13, 25-16
2ο σετ: 8-6, 16-12, 21-18, 31-29
3ο σετ: 7-8, 15-16, 19-21, 25-23
*Οι πόντοι της Καλαμάτας προήλθαν από 6 άσσους, 44 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 3 άσσους, 45 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-0 (25-19, 31-29, 25-23) σε 95'
Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 2 (2 άσσοι), Γκόραλιτς 5 (3/5 επ., 2 μπλοκ), Μάρκου 22 (17/31 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Λίσον 7 (6/9 επ., 1 μπλοκ), Κοβάτσεβιτς 9 (8/15 επ., 1 μπλοκ, 71% υπ. - 38% άριστες), Χόρβαθ 11 (10/18 επ., 1 μπλοκ, 40% υπ. - 27% άριστες) / Ντάκουρης (λ, 71% υπ. - 43% άριστες), Δαλακούρας, Παύλου.
Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Θάνος Τερζής): Νεβό, Μικελούτσι 5 (3/7 επ., 2 μπλοκ), Αναγνώστου 6 (4/6 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τρούχτσεφ 17 (16/27 επ., 1 άσσος, 64% υπ. - 40% άριστες), Κωστόπουλος 9 (9/22 επ., 63% υπ. - 37% άριστες), Βαν Ντε Ντρις 15 (12/26 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 57% υπ. - 43% άριστες), Ρουσόπουλος, Μήλης 1 (1/2 επ.), Καγιαλής.
Volley League - 6η αγωνιστική
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Γυμναστήριο Βαρδινογιάννειο, 19.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ο.Φ.Η. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (25-22, 16-25, 20-25, 17-25)
Γυμναστήριο Ζηρίνειου, 20.30 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ 0-3 (23-25, 23-25, 14-25)
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 16.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. - Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. 3-0 (28-26, 25-19, 25-18)
Γυμναστήριο Παραλίας Καλαμάτα, 17.00 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-16, 31-29, 25-23)
Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» Νέα Σμύρνη, 19.00 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron 3-0 (25-19, 25-16, 25-21)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.