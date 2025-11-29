Με σπασμένα τα φρένα ο Μίλωνας, εξαιρετική η Καλαμάτα 80'

Από νίκη σε νίκη πηγαίνει ο Μίλωνας με την ομάδα του Σάκη Ψάρρα να επικρατεί με 3-0 του Φλοίσβου. Φοβερή Καλαμάτα 80' νίκησε με 3-0 τον Φοίνικα Σύρου.

Ο Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων συνεχίζει την άπταιστη διαδρομή του στη Volley League σημειώνοντας την 6η νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές. Η ομάδα του Σάκη Ψάρρα με MVP τον Γιώργο Πετρέα νίκησε με 3-0 τον Α.Ο.Φλοίσβο Π.Φαλήρου Members Paron και έφτασε τους 17 βαθμούς έναντι 15 του δεύτερου Παναθηναϊκού με την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής.

Αντίθετα ο Φλοίσβος αγωνίστηκε χωρίς τον Έγκλεσκαλνς και με βασικό διαγώνιο τον Ηρακλή Παπαδόπουλο και μετά την ήττα έμεινε μαζί με τον Πανιώνιο στην 9η θέση και στους 3 βαθμούς.

Διαιτητές: Ιωαννίδης, Βελώνης, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Ζαρμπίνης, Παπαγιαννόπουλος, Γραμματεία: Μισιάκα.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-15, 21-18, 25-19

2ο σετ: 8-4, 16-10, 21-14, 25-16

3ο σετ: 8-4, 16-12, 21-19, 25-21

*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 11 άσσους, 29 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων και του Φλοίσβου προήλθαν από 32 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-19, 25-16, 25-21) σε 73'

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Θεοδόσης 5 (2/6 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Χερ 1 (1/1 επ.), Πετρέας 8 (5/8 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σχούτεν 11 (8/18 επ., 2 άσσοι, 1μ πλοκ), Νανόπουλος 9 (5/12 επ., 4 άσσοι, 60% υπ. - 35% άριστες), Πολουγιάν 12 (8/15 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 50% υπ. - 17% άριστες) / Βελούδης (λ, 67% υπ. - 33% άριστες), Μαντελίδης.

Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PARON (Κώστας Αρσενιάδης): Κόβαρ 8 (6/15 επ., 2 μπλοκ, 40% υπ. - 30% άριστες), Χαραλαμπίδης 2 (2/4 επ.), Μελλές 2 (2/6 επ.), Βαν Γκάρντερεν 10 (10/19 επ., 50% υπ. - 33% άριστες), Παπαδόπουλος Η. 11 (10/21 επ., 1 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ) / Σωνάκης (λ, 27% υπ. - 0% άριστες), Εφραιμίδης (λ), Τσαρκάτογλου, Γκάρετ.

Μεγάλη νίκη για Καλαμάτα 80'

Με μεγάλο πρωταγωνιστή και πρώτο σκόρερ τον Άγγελο Μάρκου που σημείωσε 22 πόντους ο Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea νίκησε με 3-0 σετ τον Φοίνικα Σύρου. Η ομάδα του Άκη Χατζηαντωνίου σημείωσε την 3η της νίκη σε 6 αγώνες στη Volley League και ισοβαθμεί με τον ΟΦΗ στην 5η θέση με 9 βαθμούς.

Αντίθετα, ο Φοίνικας έμεινε στους 6 βαθμούς και στην 7η θέση της βαθμολογίας. Οι συριανοί είχαν ευκαιρία να πάρουν το 2ο ή το 3ο σετ αλλά δεν τα κατάφεραν. Στο 2ο σετ προηγήθηκαν μάλιστα με 28-29 αλλά η Καλαμάτα με σερί 3-0 πήρε το σετ 31-29. Στο 3ο σετ οι καλαματιανοί κράτησαν το μικρό προβάδισμα και ο αγώνας τελείωσε με άουτ επίθεση του Βαν ντε Ντρις για το 25-23 στο 3ο σετ.

Διαιτητές: Κουτσούλας, Κτενάς, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Τσεκούρας, Γεωργοπούλου Αγγ., Γραμματεία: Βλαχούλη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-10, 21-13, 25-16

2ο σετ: 8-6, 16-12, 21-18, 31-29

3ο σετ: 7-8, 15-16, 19-21, 25-23

*Οι πόντοι της Καλαμάτας προήλθαν από 6 άσσους, 44 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 3 άσσους, 45 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-19, 31-29, 25-23) σε 95'

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 2 (2 άσσοι), Γκόραλιτς 5 (3/5 επ., 2 μπλοκ), Μάρκου 22 (17/31 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Λίσον 7 (6/9 επ., 1 μπλοκ), Κοβάτσεβιτς 9 (8/15 επ., 1 μπλοκ, 71% υπ. - 38% άριστες), Χόρβαθ 11 (10/18 επ., 1 μπλοκ, 40% υπ. - 27% άριστες) / Ντάκουρης (λ, 71% υπ. - 43% άριστες), Δαλακούρας, Παύλου.

Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Θάνος Τερζής): Νεβό, Μικελούτσι 5 (3/7 επ., 2 μπλοκ), Αναγνώστου 6 (4/6 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τρούχτσεφ 17 (16/27 επ., 1 άσσος, 64% υπ. - 40% άριστες), Κωστόπουλος 9 (9/22 επ., 63% υπ. - 37% άριστες), Βαν Ντε Ντρις 15 (12/26 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 57% υπ. - 43% άριστες), Ρουσόπουλος, Μήλης 1 (1/2 επ.), Καγιαλής.

Volley League - 6η αγωνιστική

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστήριο Βαρδινογιάννειο, 19.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ο.Φ.Η. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (25-22, 16-25, 20-25, 17-25)

Γυμναστήριο Ζηρίνειου, 20.30 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ 0-3 (23-25, 23-25, 14-25)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 16.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. - Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. 3-0 (28-26, 25-19, 25-18)

Γυμναστήριο Παραλίας Καλαμάτα, 17.00 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-16, 31-29, 25-23)

Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» Νέα Σμύρνη, 19.00 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron 3-0 (25-19, 25-16, 25-21)