Σπουδαίες μεταγραφικές κινήσεις από τον Μίλωνα. Οι «πράσινοι» της Νέας Σμύρνης που φέτος δεν κατάφεραν να βρεθούν στον τελικό χάνοντας στον 5ο ημιτελικό από τον ΠΑΟΚ έκαναν δικό τους τον εξαιρετικό Ιρανό ακραίο, Μίλαν Εμπαντιμπούρ, αλλά και το επίσης ακραίο και μεγάλο όνομα, τον Ολλανδό, Τάις Τερ Χορστ.

Η ανακοίνωση για τον Εμπαντιμπούρ

«Το τμήμα βόλεϊ του Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον αθλητή Milad Ebadipour.

Ο Milad Ebadipour (γεννημένος 17 Οκτωβρίου 1993) είναι Ιρανός επαγγελματίας πετοσφαιριστής και διεθνής της ανδρικής ομάδας του Ιράν. Διακρίνεται ως ακραίος (outside hitter) και θεωρείται από τους κορυφαίους Ιρανούς παίκτες της γενιάς του.

Ξεκίνησε επαγγελματικά το 2011 με την Kalleh Mazandaran VC, κατακτώντας το Aσιατικό Πρωτάθλημα Συλλόγων το 2013. Ακολούθησαν οι Shahrdari Urmia και Sarmayeh Bank Tehran, με τις οποίες πανηγύρισε δύο ακόμη ασιατικούς τίτλους (2016 και 2017). Το 2017 μεταγράφηκε στην πολωνική PGE Skra Bełchatów, όπου κατέκτησε το Super Cup και το πρωτάθλημα PlusLiga. Το 2023 αγωνίστηκε στη ρωσική Ural Ufa και έπειτα μετέβη στη Πολωνία με την Exact Częstochowa.

Εντάχθηκε στην Εθνική Ιράν το 2014 και έκτοτε αποτελεί βασικό μέλος της. Έχει κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια στους Ασιατικούς Αγώνες (2014 Ίντσεον και 2018 Τζακάρτα) και ήταν μέλος της ομάδας που προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς του Ρίο 2016. Το 2017 επιλέχθηκε στη «Dream Team» του FIVB Grand Champions Cup όταν το Ιράν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Milad Ebadipour αποτελεί μία σπουδαία προσθήκη για την ομάδα μας, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διεθνείς διοργανώσεις, καθώς και πολυετή παρουσία σε υψηλό επίπεδο με την εθνική ομάδα του Ιράν.

Με την ποιότητα, την προσωπικότητα και τις παραστάσεις του, έρχεται να ενισχύσει σημαντικά τον Μίλωνα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και να συμβάλει στην επίτευξη των υψηλών στόχων του συλλόγου.

Η διοίκηση του Μίλωνα καλωσορίζει τον Milad στην οικογένεια της ομάδας και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα του συλλόγου μας!».

Η ανακοίνωση για τον Τερ Χορστ

«Το τμήμα βόλεϊ του Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον αθλητή Thijs ter Horst.

Ο Thijs ter Horst (γεννημένος στις 18 Σεπτεμβρίου 1991, Νάιφερνταλ, Ολλανδία) είναι διεθνής Ολλανδός αθλητής πετοσφαίρισης, που αγωνίζεται ως ακραίος (outside hitter). Έχει διακριθεί για τη δύναμη και τη σταθερότητά του στην Εθνική Ολλανδίας και σε συλλόγους κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης και της Ασίας.

Η καριέρα του ξεκίνησε σε ολλανδικές ομάδες όπως οι Landstede Volleybal και Langhenkel Doetinchem, ενώ σταδιακά κέρδισε θέση στην Εθνική Ανδρών. Έχει αγωνιστεί σε σημαντικά πρωταθλήματα: Ιταλία (Calzedonia Verona, Piacenza, Ravenna, Sir Safety Perugia), Νότια Κορέα (Samsung Bluefangs, Suwon KEPCO Vixtorm) και στη Μέση Ανατολή (Qadsia SC). Από το 2024 συνέχισε σε ασιατικά πρωταθλήματα με συλλόγους του Βιετνάμ και της Κίνας.

Ο ter Horst είναι σταθερό μέλος της Εθνικής Ολλανδίας από το 2011, συμμετέχοντας σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις της CEV και FIVB. Το 2019 ήταν από τους κορυφαίους σκόρερ της ομάδας στη Golden European League, ενώ το 2024 συνέχισε να αγωνίζεται για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Ο Ολλανδός αθλητής εντάσσεται στην οικογένεια του Μίλωνα, φέρνοντας μαζί του σημαντικές παραστάσεις από υψηλό επίπεδο και μεγάλη εμπειρία από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διεθνείς διοργανώσεις.

Με ποιότητα, αγωνιστικότητα και προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο, ο Thijs ter Horst έρχεται να ενισχύσει την ομάδα μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του συλλόγου.

Η διοίκηση του Μίλωνα τον καλωσορίζει και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας!».