Φλοίσβος: «Απαράδεκτη συμπεριφορά ¨τοξικών στοιχείων” του Μίλωνα»

Με ανακοίνωσή του ο Φλοίσβος στάθηκε στην φιλοξενία του Μίλωνα στο μεταξύ τους ματς χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την συμπεριφορά ανθρώπων της ομάδας της Νέας Σμύρνης.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Μίλωνα έχει ως εξής: «Ο ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron μετά από κάθε παιχνίδι του συνηθίζει να ευχαριστεί τους αντιπάλους του για την φιλοξενία τους. Δυστυχώς αυτή τη φορά δεν μπορεί να πράξει το ίδιο, καθώς ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε στο κλειστό «Κροίσος Πέρσης», από μερίδα μελών του ΔΣ του Μίλωνα, κάθε άλλο παρά χαρακτηριστικά φιλοξενίας είχε. Αυτή η μεμονωμένη μερίδα ατόμων με τη συμπεριφορά που επέδειξε στο τέλος της αναμέτρησης των δύο ομάδων στο πλαίσιο της Volley League, αμαύρωσε για μία ακόμη φορά το ιστορικό σωματείο του Μίλωνα. Με φραστικές επιθέσεις και χρήση ακατανόμαστων χαρακτηρισμών προς στην γενική γραμματέα του συλλόγου μας, η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι διατηρεί την ιδιότητα ως μέλους του Μίλωνα (!), που συνόδευε την ομάδα στο «Κροίσος Πέρσης», οι λίγοι αυτοί «τοξικοί» έδειξαν ότι δεν έχουν θέση όχι μόνο στο ΔΣ ενός σωματείου με τόσο μεγάλη ιστορία, αλλά ούτε και στον χώρο του αθλητισμού.

Χαρακτηρίζουμε τη συμπεριφορά των μεμονωμένων αυτών «τοξικών στοιχείων» απαράδεκτη και καλούμε τον κ. Παντελή Ταρνατόρο να μην μείνει απαθής. Τόσο ως πρόεδρος της Volley League, όσο και – πολύ περισσότερο – ως πρόεδρος του τμήματος βόλεϊ του ΑΟΝΣ Μίλωνας, θα πρέπει να σπεύσει και να… μαζέψει όλους όσοι στιγματίζουν με την συμπεριφορά τους το σωματείο, αλλά και το βόλεϊ γενικότερα.

Εμείς ως ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron σεβόμαστε τον ΑΟΝΣ Μίλων, τον οποίο μάλιστα θεωρούμε «αδερφό» σωματείο, καθώς δεν μας συνδέει μόνο η γειτνίαση και η επιθυμία ανάδειξης του αθλητικού ιδεώδους. Μας συνδέουν πιο στενοί δεσμοί. Αρκεί ν’ αναλογιστεί κάποιος ότι αρκετά από τα μέλη μας έχουν υπάρξει στο παρελθόν μέλη του Μίλωνα, ενώ κάποιοι εξ ημών συνεχίζουν ακόμη να διατηρούν την διπλή ιδιότητά τους ως μέλη και του ιστορικού αυτού σωματείου.

Τέλος, εμείς ως ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron δεσμευόμαστε ότι στο παιχνίδι των δύο ομάδων στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος στο κλειστό «Σοφία Μπεφόν», θα φροντίσουμε να αναδείξουμε την πλήρη έννοια της λέξης φιλοξενία. Κάτι, άλλωστε που έχουμε κάνει σε όλους τους αγώνες της τελευταίας διετίας και για το λόγο αυτό μας συγχαίρουν οι ομάδες και οι συνοδοί τους που έχουν φιλοξενηθεί στο γήπεδό μας.

Δεν θα σταθούμε, ούτε θα εστιάσουμε στους λίγους αυτούς «τοξικούς», που ίσως θελήσουν να έρθουν στο γήπεδο, αλλά θα φροντίσουμε να παράσχουμε την άριστη φιλοξενία μας σε όλα τα μέλη της αποστολής του ΑΟΝΣ Μίλων, όπως συνηθίζουμε να πράττουμε.

Ο πρόεδρος και το ΔΣ του ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron»