Με πολυτιμότερο παίκτη τον Αλεκσάνταρ Ατανασίγιεβιτς, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας την Κηφισιά με 3-0 σετ, για την 6η αγωνιστική της Volley League.

O Ολυμπιακός με MVP τον Αλεξάντερ Ατανασίγιεβιτς νίκησε με 3-0 σετ την Κηφισιά στο «Ζηρίνειο», για την 3η νίκη και δεύτερη συνεχόμενη μετά από πέντε αγώνες και ανέβηκε στους 10 βαθμούς και στην 3η θέση της βαθμολογίας της Volley League, ενώ η Κηφισιά έμεινε στην 9η θέση με 3 βαθμούς.

Είναι η δεύτερη νίκη του Ολυμπιακού με προπονητή τον Αντώνη Βουρδέρη, ο οποίος πριν από τον αγώνα τιμήθηκε από τη διοίκηση της Κηφισιάς για την προσφορά του στο βόλεϊ.

Παρά την απώλεια του Μπάνοφ (ο οποίος μπήκε για λίγο στα δύο πρώτα σετ) και τον Σπυριούνη να αγωνίζεται διαγώνιος και... τρίτος ακραίος η Κηφισιά το πάλεψε στα δύο πρώτα σετ. Καλό μπλοκ και επίθεση κοντά στο 50% κράτησαν την Κηφισιά κοντά στο σκορ, όμως, ο Ολυμπιακός ήταν αλάνθαστος και πίεσε στο σερβίς που του απέφερε 10 άσσους εκ των οποίων τους μισούς ο Ατανασίγιεβιτς. Στο 2ο σετ η Κηφισιά προηγήθηκε 19-18, αλλά ο Ολυμπιακός προσπέρασε και προηγήθηκε 21-24 με τον Πιτακούδη. Μείωσε ο Σπυριούνης και ο Ρανγκέλ με μπλοκ 23-24 αλλά ο Ατανασίεγιεβιτς έκανε με επίθεση το 23-25 και έδωσε προβάδισμα με 0-2 σετ.

Στο 1ο σετ ο άσος του Πιτακούδη έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό με 4-6. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες ήταν αποτελεσματικές στο side out φτάνοντας στο 10-12 με τους δύο πασαδόρους να οργανώνουν εξαιρετικά.

Στη συνέχεια η Κηφισιά βρήκε πόντους από τους «πύργους» της Ρανγκέλ και Μπόρις ισοφαρίζοντας 12-12. Μάλιστα με εντυπωσιακά μπλοκ των Μπόρις και Κωτσάκη προσπέρασε 15-13.Ο Σπυριούνης με συνεχόμενους πόντους έδωσε «αέρα» τριών πόντων στους γηπεδούχους 17-14. Οι φιλοξενούμενοι πιέζοντας την υποδοχή των γηπεδούχων και έχοντας «αιχμή του δόρατος» τον Ατανασιγιεβιτς ανέκτησαν το προβάδισμα 18-20.Οι ερυθρόλευκοι έφτασαν σε τριπλό σετ μπολ 21-24, η Κηφισιά πλησίασε 23-24, με τον Λινάρδο να κλείνει το σετ 23-25.

Στο 2ο σετ η Κηφισιά έκανε εντυπωσιακή εκκίνηση και με πιεστικό σερβίς και κόντρα μπάλα προηγήθηκε 6-3. Ο Ολυμπιακός μείωσε 7-6, όμως το «κηφισιώτικο» μπλοκ έφερε ξανά τους γηπεδούχους στο +3, 10-7.

Ο Ατανασίγιεβιτς με τρεις συνεχόμενους άσους έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό 11-12. Η Κηφισιά με τρία συνεχόμενα μπλοκ έτρεξε σερί 4-0 προσπερνώντας 16-14. Όι φιλοξενούμενοι «απάντησαν» άμεσα με δικό τους σερί 0-3, για το 16-17. Το σετ συνέχισε να έχει εναλλαγές με τον Ολυμπιακό όμως να είναι πιο αποτελεσματικός και να φτάνει σε τριπλό σετ μπολ 21-24. Η Κηφισιά βγάζοντας πείσμα μείωσε 23-24, όμως ο Ολυμπιακός έκλεισε το σετ 23-25.

Στο 3ο σετ οι φιλοξενούμενοι με τον Λινάρδο στα 9 μέτρα προηγήθηκαν νωρίς με 1-6. Με μπλοκ του Πιτακούδη οι ερυθρόλευκοι έφτασαν στο 2-8. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει την υπεροχή φτάνοντας μέχρι το +12, 9-21 για να κατακτήσει το σετ 14-25.

Διαιτητές: Φραγκάκης, Μουλά Ειρ., Παρατηρητής: Ονόπας, Επόπτες: Τουκτούκας, Σαμοθράκης, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 16-14, 19-21, 23-25

2ο σετ: 8-6, 16-14, 19-21, 23-25

3ο σετ: 2-8, 6-16, 9-21, 14-25

*Οι πόντοι του ΑΟΠ Κηφισιάς προήλθαν: 3 άσσοι, 33 επιθέσεις, 10 μπλοκ, 14 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ οι πόντοι προήλθαν: 10 άσσοι, 41 επιθέσεις, 5 μπλοκ, 19 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (23-25, 23-25, 14-25) σε 83΄.

Α.Ο.Π.ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 7π. (6/18επ., 1 μπλοκ, 44%υπ., 22%αρ.), Σπυριούνης 11 (11/19επ., 40%υπ., 20%αρ.), Στάνκοφ 7 (3/3επ., 4 μπλοκ), Ρανγκέλ 6 (4/7επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος), Φράγκος 5 (4/13επ., 1 μπλοκ, 29%υπ.. 14%αρ.), Μπόρις Ματσιέι 7 (3/4επ., 3 μπλοκ, 4 άσσοι) / Φωλιάς (λ. - 29%υπ., 19%αρ.), Αχιλλεόπουλος (λ. - 40%υπ., 20%αρ.), Κονίδης 2 (1/3επ., 1 άσσος), Μπάνοφ, Καρτσώνης, Παπαδόπουλος, Σπηλιώτης, Τζάρας 1 (1/13π.).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 5π. (5/16επ., 58%υπ., 25%αρ.), Πιτακούδης 9 (7/9, 1 μπλοκ, 1 άσσος), Πέρριν 8 (7/13επ., 1 άσσος, 74%υπ., 42%αρ.), Ατανασίγιεβιτς 20 (14/23επ., 1 μπλοκ, 5 άσσος), Καβάνα 1 (1/2επ.), Λινάρδος 10 (4/8επ., 3 μπλοκ, 3 άσσοι) / Τζάβρας (λ. - 42%υπ., 33%αρ.), Δαλακούρας 3 (3/4επ., 20%υπ., 20%αρ.), Χασμπάλα.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 16.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. - Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Ισκάς, Τσάλεντζ ρέφερι: Θεμελής, Παρατηρητής: Αντωνούλης, Επόπτες: Σταυρίδου, Κοτσικάρη, Γραμματεία: Εμμανουηλίδου.

Γυμναστήριο Παραλίας Καλαμάτα, 17.00 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο. Καλαμάτα 80 - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Διαιτητές: Κουτσούλας, Κτενάς, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Τσεκούρας, Γεωργοπούλου Αγγ., Γραμματεία: Βλαχούλη.

Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» Νέα Σμύρνη, 19.00 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Α.Ο. Φλοίσβος

Διαιτητές: Ιωαννίδης, Βελώνης, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Ζαρμπίνης, Παπαγιαννόπουλος, Γραμματεία: Μισιάκα.