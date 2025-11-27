Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού αποτελεί και τυπικά ο Αντρέα Γκαρντίνι με τους Πειραιώτες να το γνωστοποιούν με επίσημη ανακοίνωση.

Η απόφαση είχε παρθεί μετά την ήττα από την Καλαμάτα 80' στην Μεσσηνία και μάλιστα στον πάγκο του Ολυμπιακού στον αγώνα με τον Φοίνικα κάθισε ο Αντώνης Βουρδέρης. Αυτό που έμενε ήταν και το τυπικό, κάτι που έγινε σήμερα Πέμπτη και πλέον ο Αντρέα Γκαρντίνι αποτελεί και τυπικά παρελθόν από τους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Ολυμπιακού έχει ως εξής: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τον Αντρέα Γκαρντίνι. Ο Ιταλός τεχνικός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ, το καλοκαίρι του 2024. Μαζί κατακτήσαμε ένα Κύπελλο Ελλάδας, ένα League Cup και ένα Super Cup, ενώ φτάσαμε έως τη φάση των «8» του CEV Champions League. Κόουτς, καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».

Με Βουρδέρη μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης

Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει με τον Αντώνη Βουρδέρη στον πάγκο, ψάχνοντας για τον αντικαταστάτη του. Οι Πειραιώτες αναζητούν την καλύτερη δυνατή λύση, κοιτάζοντας για ξένο χωρίς να πιέζονται από τον χρόνο καθώς έχουν εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του Βουρδέρη.