Ο Παναθηναϊκός με κορυφαίο τον Ράσμους Νίλσεν, νίκησε εκτός έδρας τον ΟΦΗ με 3-1 σετ, επιστρέφοντας στις επιτυχίες στη Volley League.

Ο Παναθηναϊκός παρότι έχασε το 1ο σετ από τον ΟΦΗ, τελικά έφυγε με τη νίκη 3-1 σετ από το Ηράκλειο, για την 6η αγνωιστική της Volley League κι επέστρεψε στις επιτυχίες, πιάνοντας στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα τον Μίλωνα.



Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε χωρίς το βασικό λίμπερο του Αριστείδη Χανδρινό, λόγω της τιμωρίας του, στη θέση του έπαιξε ο Κοντοστάθης και δίδυμο ακραίων οι Γιάντσουκ, Ανδρεόπουλος.

Σημαντικές απουσίες είχε και ο ΟΦΗ. Δεν αγωνίστηκε ο MVP των τελευταίων αγωνιστικών Σλοβένος διαγώνιος Ματέι Μιχαήλοβιτς αλλά και ο Κύπριος κεντρικός Μάριος Στρουγκάρεβιτς λόγω τραυματισμών. Βασικός διαγώνιος αγωνίστηκε ο Μάκινεν, ο Ρουμελιωτάκης βασικός ακραίος και ο Σταθέλος είχε θέση βασικού κεντρικού. H ομάδα της Κρήτης έμεινε στους 9 βαθμούς και στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Παρά τις απουσίες του ο ΟΦΗ μπήκε δυνατά στον αγώνα, με πολύ ρίσκο στο σερβίς και σταθερή υποδοχή «αιφνιδίασε» τον Παναθηναϊκό. Με τον Μολίνα και τον Μίτιτς να «πυροβολούν» από τα 9 μέτρα ο ΟΦΗ έκανε σερί 4-0 για το 11-9. Οι κρητικοί κράτησαν το +2 μέχρι το 18-16 κι εκεί διαδοχικά λάθη των παικτών του Παναθηναϊκού έδωσαν ευκαιρία στον ΟΦΗ για σερί 4-0 για το 22-16. Ο Ανδρεόπουλος και ο Βουλκίδης με άσσο μείωσαν 21-18 και αργότερα 23-21 με το λάθος του Ρουμελιωτάκη. Ο Ρουμελιωτάκης με δύσκολη επίθεση έκανε το 24-21 και ο Μακίνεν έκλεισε το σετ 25-22 αφού προηγουμένως ο Νίλσεν είχε μειώσει 24-22.

Από το 2ο σετ η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό στο σερβίς και με τον Γιάντσουκ στο σερβίς πήρε προβάδισμα 2-6. Σειρά πήρε ο Σπίριτο που από τα 9 μέτρα χάλασε την υποδοχή του ΟΦΗ και άνοιξε τη διαφορά στο 4-11. Ο ΟΦΗ δεν απάντησε και τον Γκάσμαν να κυριαρχεί στο μπλοκ έγινε το 16-25 για το 1-1 σετ.

Στο 3ο σετ ο αγώνας έγινε αμφίρροπος μέχρι το 10-10 σημείο όπου ο ΟΦΗ πρόβαλε αντίσταση. Με τον Νίλσεν να κάνει σερί 3-0 και τον Ανδρεόπουλο να κάνει μπλοκ στον Μακίνεν ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα 13-16 και αργότερα 15-19 με τον Γιάντσουκ. Ο Μάκινεν με άσσο μείωσε 18-20 αλλά ο Παναθηναϊκός με το χαμένο σερβίς του Μακίνεν, τον άσσο του Γιάντσουκ και το λάθος του Μίτιτς ανέβασε το σκορ στο 18-23. Το σετ έκλεισε ο Νίλσεν με επίθεση για το 20-25 και το 1-2.

Στο 4ο σετ ο ΟΦΗ αντιστάθηκε μέχρι το 8-8. Ο Νίλσεν με επίθεση και με άσσο του Γιάντσουκ πήρε διαφορά 11-14 Ο Ανδρεόπουλος με δύο άσσους και δύο λάθη των γηπεδούχων έδωσε σερί στον Παναθηναϊκό 4-0 για το 14-20. Ο ΟΦΗ δεν πρόβαλε αντίσταση και ο αγώνας τελείωσε με άσσο του Γιάντσουκ για το 17-25 και το 1-3.

O Δανός διαγώνιος του Παναθηναϊκού Ράσμους Νίλσεν αναδείχτηκε MVP του αγώνα. Την απονομή έκανε ο παρατηρητής του αγώνα Βασίλης Κοκοτσάκης.

Διαιτητές: Αγγελίδης, Κόκκας, Παρατηρητής: Κοκοτσάκης, Επόπτες: Αποστολίδης, Ξυδάκης, Γραμματεία: Αβραμοπούλου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 16-14, 21-16, 25-22

2ο σετ: 4-8, 9-16, 13-21, 16-25

3ο σετ: 5-8, 13-16, 18-21, 20-25

4ο σετ: 6-8, 13-16, 15-21, 17-25

*Οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν από 5 άσσους, 36 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 14 άσσους, 44 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (25-22, 16-25, 20-25, 17-25) σε 107'

Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 11 (8/18 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μολίνα 17 (14/26 επ., 3 άσσοι, 56% υπ. - 20% άριστες), Ρουμελιωτάκης 9 (8/18 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. - 5% άριστες), Βαϊόπουλος 3 (3/4 επ.), Σταθέλος 3 (2/7 επ., 1 μπλοκ), Μίτιτς 3 (1/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 33% υπ. - 11% άριστες), Παχιαδάκης (λ), Παπαδόσηφος, Βλαχόπουλος.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 10 (8/9 επ., 2 μπλοκ), Γιάντσουκ 14 (8/16 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ, 75% υπ. - 60% άριστες), Νίλσεν 19 (17/26 επ., 2 άσσοι), Βουλκίδης 11 (4/7 επ., 5 άσσοι, 2 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 11 (7/18 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 64% υπ. - 57% άριστες), Σπίριτο / Κοντοστάθης (λ, 64% υπ. - 57% άριστες), Παπαλεξίου, Μανδηλάρης.