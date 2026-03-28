ΟΦΗ – Πανιώνιος 3-0: Δεν σταματούν πουθενά οι Κρητικοί
Τι και αν έχει εξασφαλίσει για πρώτη φορά στην ιστορία του την έξοδο στην Ευρώπη; Ο ΟΦΗ συνεχίζει να είναι ασταμάτητος στα παιχνίδια για τις θέσεις 5-7 της Novibet Volley League. Οι Κρητικοί πραγματοποιώντας ακόμα μία πειστική εμφάνιση επικράτησαν με 3-0 (25-22, 25-21, 25-16) του Πανιωνίου και έφτασαν τους 35 βαθμούς, έχοντας ξαναλέμε εξασφαλίσει την 5η θέση και ως εκ τούτου την έξοδο στην Ευρώπη.
Ο Πανιώνιος από την πλευρά του έμεινε στους 19 και είναι στην 7η θέση και θα παλέψει στα δύο παιχνίδια που απομένουν να ξεπεράσει την Καλαμάτα που είναι στην 6η με 3 βαθμούς περισσότερους.
Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι που είχαν μαζί τους τον κόσμο ο οποίος θέλησε με αυτόν τον τρόπο να τους ευχαριστήσει για την μεγάλη αυτή διάκριση, με εξαίρεση το πρώτο σετ δεν δυσκολεύτηκαν σε κανένα σημείο κάνοντας με χαρακτηριστική άνεση το 3-0 και παίρνοντας έτσι ακόμα ένα τρίποντο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.