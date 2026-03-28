Παρότι έχει εξασφαλίσει την έξοδο στην Ευρώπη ο ΟΦΗ συνέχισε με νίκες τα Play Offs της Novibet Volley League για τις θέσεις 5-7 επικρατώντας του Πανιωνίου με 3-0.

Τι και αν έχει εξασφαλίσει για πρώτη φορά στην ιστορία του την έξοδο στην Ευρώπη; Ο ΟΦΗ συνεχίζει να είναι ασταμάτητος στα παιχνίδια για τις θέσεις 5-7 της Novibet Volley League. Οι Κρητικοί πραγματοποιώντας ακόμα μία πειστική εμφάνιση επικράτησαν με 3-0 (25-22, 25-21, 25-16) του Πανιωνίου και έφτασαν τους 35 βαθμούς, έχοντας ξαναλέμε εξασφαλίσει την 5η θέση και ως εκ τούτου την έξοδο στην Ευρώπη.

Ο Πανιώνιος από την πλευρά του έμεινε στους 19 και είναι στην 7η θέση και θα παλέψει στα δύο παιχνίδια που απομένουν να ξεπεράσει την Καλαμάτα που είναι στην 6η με 3 βαθμούς περισσότερους.

Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι που είχαν μαζί τους τον κόσμο ο οποίος θέλησε με αυτόν τον τρόπο να τους ευχαριστήσει για την μεγάλη αυτή διάκριση, με εξαίρεση το πρώτο σετ δεν δυσκολεύτηκαν σε κανένα σημείο κάνοντας με χαρακτηριστική άνεση το 3-0 και παίρνοντας έτσι ακόμα ένα τρίποντο.