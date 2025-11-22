Ο Μίλων νίκησε για πρώτη φορά εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό, επικρατώντας με 3-1 σετ στο Μετς και οδηγεί την κούρσα στη Volley League.

Την πρώτη νίκη στην έδρα του Παναθηναϊκού πανηγύρισε o Μίλων, που επικράτησε με 3-1 σετ στο Μετς και πλέον είναι η μόνη ομάδα που οδηγεί αήττητη την κούρσα της Volley League.

Η ομάδα του Σάκη Ψάρρα παρότι βρέθηκε να χάνει με 1-0 σετ από τον μέχρι τότε καλύτερο Παναθηναϊκό, βελτίωσε την υποδοχή της, βρήκε ρυθμό στο σερβίς και με κορυφαίους τον Τίμοφιλ Πολουγιάν, που αναδείχτηκε MVP, και τον Αλέξανδρο Νανόπουλου που ξεκίνησε βασικός από το 2ο σετ έφτασε στην ιστρική νίκη. Ο Μίλων έχει 14 βαθμούς στην πρώτη θέση, ενώ ο Παναθηναϊκός έμεινε με 12 βαθμούς στην 2η θέση.

Ο ακραίος και MVP του αγώνα Τίμοφι Πολουγιάν δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που νικήσαμε για πρώτη φορά στην έδρα του Παναθηναϊκού. Ιστορική νίκη. Θα ξεκουραστούμε λίγο και μετά θα συνεχίσουμε τη δουλειά γιατί έρχονται δύσκολοι αγώνες».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος ανέφερε: «Δεν ήταν η απόδοσή μας όπως θα θέλαμε. Δεν ασκήσαμε πίεση στον Μίλωνα. Στα μισά του δευτέρου σετ χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και μας έφυγε ο ρυθμός του αγώνα. Ο Μίλωνας μπήκε στον αγώνα, ήταν συγκεντρωμένος, έβγαλε σταθερότητα στην υποδοχή, σπουδαίες άμυνες με κόντρα επιθέσεις. Δίκαια νίκησε σήμερα και συγχαρητήρια για την υπομονή τους».

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Νικάκης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Γεώργας, Μουζακίτη, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 16-14, 21-19, 25-22

2ο σετ: 8-5, 15-16, 19-21, 22-25

3ο σετ: 8-7, 14-16, 18-21, 24-26

4ο σετ: 8-6, 12-16, 15-21, 18-25

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 2 άσσους, 44 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 35 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 7 άσσους, 51 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (25-22, 22-25, 24-26, 18-25) σε 110'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 5 (4/7 επ., 1 άσσος), Γιάντσουκ 10 (8/17 επ., 2 μπλοκ, 40% υπ. - 24% άριστες), Νίλσεν 17 (15/33 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 9 (6/9 επ., 3 μπλοκ), Σπίριτο 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 8 (7/12 επ., 1 μπλοκ, 40% υπ. - 20% άριστες) / Χανδρινός (λ, 62% υπ. - 31% άριστες), Κοντοστάθης (λ), Κασαμπαλής, Ανδρεόπουλος 3 (3/7 επ., 44% υπ. - 22% άριστες).

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Θεοδόσης 5 (4/9 επ., 1 μπλοκ), Χερ 3 (2 άσσοι, 1 μπλοκ), Πετρέας 6 (4/5 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σχούτεν 15 (15/26 επ.), Πολουγιάν 18 (14/23 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 52% υπ. - 11% άριστες), Χάκας / Βελούδης (λ, 45% υπ. - 25% άριστες), Σουσουρίδης, Νανόπουλος 19 (14/28 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 36% υπ. - 14% άριστες).

Πρώτη νίκη με Βουρδέρη προπονητή ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια στον Φοίνικα Σύρου και με πρωταγωνιστή και MVP τον Αλεξάντερ Ατανασίγιεβιτς και μεγάλη πίεση από το σερβίς επικράτησε του Φοίνικα Σύρου με 3-0 στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Volley League.

Οι «ερυθρόλευκοι» με το τρίποντο πήραν βαθιά ανάσα στη μετά Γκαρντίνι εποχή. Είχαν συνέχεια τον έλεγχο στο σκορ, κράτησαν την υποδοχή τους και παρότι η επίθεση δεν «ταβάνιασε» έκαναν μία κοντρόλ εμφάνιση με λίγα λάθη πιέζοντας με το σερβίς την υποδοχή του Φοίνικα. Ο Ολυμπιακός σημείωσε την 2η νίκη σε 4 αγώνες (υπάρχει και ο αγώνας με τον Φλοίσβο) και ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας. Ο Φοίνικας μαζί με την Καλαμάτα έμειναν στους 6 βαθμούς και στην 6η θέση.

Ο Ατανασίγιεβιτς και ο Φρομ σημείωσαν 15 και 14 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο Πέρριν κράτησε στην υποδοχή χωρίς κανένα λάθος. Ο Φοίνικας είχε μόλις 38% αποτελεσματικότητα στην επίθεση και πρώτο σκόρερ τον Τρούχτσεφ με 14 πόντους. Η υποδοχή δεν ήταν ποιοτική και η ανάπτυξη δε μπορούσε να γίνει απέναντι στο οργανωμένο μπλοκ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-10, 21-15, 25-21

2ο σετ: 8-6, 16-15, 21-18, 25-23

3ο σετ: 8-4, 16-9, 21-16, 25-18

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 7 άσσους, 39 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 3 άσσους, 28 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-21, 25-23, 25-18) σε 89'

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 14 (11/21 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 40% υπ. - 20% άριστες), Πιτακούδης 5 (2/6 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Πέριν 10 (8/17 επ., 2 άσσοι, 55% υπ. - 25% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 15 (13/27 επ., 2 άσσοι), Καβάνα 3 (1/1 επ., 2 μπλοκ), Λινάρδος 7 (4/7 επ., 3 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 46% υπ. - 31% άριστες).

Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Θάνος Τερζής): Νεβό 1 (1/4 επ.), Μικελούτσι 10 (4/5 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Αναγνώστου 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ), Τρούχτσεφ 14 (12/25 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 55% υπ. - 45% άριστες), Κωστόπουλος 4 (4/14 επ., 26% υπ. - 11% άριστες), Βαν Ντε Ντρις 7 (6/19 επ., 1 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 25% υπ. - 17% άριστες), Σαλταφερίδης, Ρουσόπουλος.

Τρίτη σερί για τον ΠΑΟΚ

Με μαέστρο τον Μάρκο Γαλιώτο που αναδείχτηκε MVP, πρώτο σκόρερ τον Ερνάντο Γκόμεζ και μπλοκ που του απέφερε 16 πόντους ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-0 σετ την Καλαμάτα 80 και σημείωσε την τρίτη του νίκη σε 5 αγώνες στη Volley League. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία μετά το 3-2 που πέτυχε στην Κρήτη επί του ΟΦΗ όπου ο Βαλάντης Μαμάης ανέλαβε υπηρεσιακός τεχνικός.



Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στους 8 βαθμούς και στην 4η θέση της βαθμολογίας (στο -1 από τον ΟΦΗ), ενώ η Καλαμάτα 80 έμεινε στους 6 βαθμούς και γνώρισε τρίτη ήττα σε ισάριθμες εκτός έδρας δοκιμασίες.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-14, 21-20, 25-22

2ο σετ: 8-7, 14-16, 21-20, 25-22

3ο σετ: 7-8, 16-14, 21-16, 25-17

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 6 άσσους, 38 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων και της Καλαμάτας προήλθαν από 5 άσσους, 33 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-22, 25-17) σε 81'

Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Κοκκινάκης 9 (3/14 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ, 80% υπ. - 60% άριστες), Κόλεφ 11 (7/8 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Γαλιώτος 4 (1/3 επ., 3 μπλοκ), Ερνάντεζ 22 (18/29 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Μούχλιας 7 (5/19 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 70% υπ. - 40% άριστες), Κάρτεφ 7 (4/9 επ., 3 μπλοκ) / Μιχελάκης (λ, 56% υπ. - 28% άριστες), Τέλιος (λ), Καρασαββίδης.

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 1 (1 μπλοκ), Γκόραλικ 3 (1/4 επ., 2 μπλοκ), Μάρκου 20 (15/37 επ., 5 άσσοι), Λίσον 3 (3/9 επ.), Κοβάτσεβιτς 2 (2/13 επ., 44% υπ. - 12% άριστες), Χόρβαθ 11 (10/21 επ., 1 μπλοκ, 59% υπ. - 12% άριστες) / Ντάκουρης (λ, 38% υπ. - 25% άριστες), Δαλακούρας 1 (1/2 επ.), Πετσιάς 1 (1 μπλοκ), Μανωλάκης 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Παύλου.

Κυριακή 24 Νοεμβρίου

Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» Π. Φάληρο, 19.00 (Live Streaming ESAP TV) Φλοίσβος - Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Η βαθμολογία