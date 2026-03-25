Kαλαμάτα - ΟΦΗ 2-3: Νίκη και Ευρώπη για την ομάδα της Κρήτης
Ο ΟΦΗ πήρε αυτό που ήθελε από το ταξίδι του στη Μεσσηνία, νίκησε την Καλαμάτα ΄80 με 3-2 σετ, κατέκτησε την 5η θέση στη Novibet Volley League κι αυτόματα εξασφάλισε την έξοδο στο Challenge Cup της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
Στο 2ο παιχνίδι των play offs για τις θέσεις 5-7, o ΟΦΗ χρειαζόταν έναν πόντο για να πάρει την 5η θέση κι έφθασε στο ζητούμενο, κατακτώντας τα πρώτα δύο σετ. Στη συνέχεια, η Καλαμάτα '80 αντέδρασε ισοφαρίζοντας σε 2-2 σετ και στέλνοντας το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.
Εκεί η ομάδα της Κρήτης κατάφερε να επικρατήσει, φεύγοντας από την Καλαμάτα με τη νίκη.
Με το αποτέλεσμα αυτό, ο ΟΦΗ κατακτά την 5η θέση και εξασφαλίζει την έξοδο στο Challenge Cup της επόμενης σεζόν. Από την άλλη η Καλαμάτα πήρε έναν πολύτιμο πόντο και έφτασε στους 22, ξεφεύγοντας στο +3 από τον Πανιώνιο, έχοντας προβάδισμα για την 6η θέση και το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Τα σετ: 19-25, 21-25, 25-20, 25-19, 11-15
*Οι πόντοι της Καλαμάτας προήλθαν από 4 άσσους, 59 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 33 λάθη αντιπάλων ενώ του ΟΦΗ από 8 άσσους, 52 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 36 λάθη αντιπάλων
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ’80 (Χατζηαντωνίου): Μάρκου 23 (20/41 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Πετσιάς, Λίσον 4 (3/8 επ., 1 μπλοκ), Κρικ 9 (8/14 επ., 1 μπλοκ), Χόρβαθ 10 (9/21 επ., 1 άσος, 42% υπ. – 8% άριστες), Παύλου 3 (3/6 επ., 25% υπ. – 25% άριστες) / Ντάκουρης (λ., 57% υπ. – 30% άριστες), Κομητούδης 6 (4/7 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Καούνης (λ.), Δαλακούρας Κ. 1 (1/2 επ.), Μπιρμπίλης 1 (1/1 επ.), Κοβάτσεβιτς 9 (8/16 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ. – 18% άριστες), Μανωλάκης 2 (2/5 επ.)
ΟΦΗ (Καλμαζίδης): Μάκινεν 8 (6/13 επ., 2 άσοι, 80% υπ. – 60% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 8 (5/11 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Μολίνα 15 (15/26 επ., 79% υπ. – 42% άριστες), Μιχαήλοβιτς 13 (11/21 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Σταθέλος 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Μίτιτς 4 (1/4 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ) / Συναδινός (λ., 68% υπ. – 32% άριστες), Παχιαδάκης (λ., 50% υπ. – 20% άριστες), Παπαδόσηφος 3 (3/3 επ., 33% υπ. – 0% άριστες), Ρουμελιωτάκης 7 (5/12 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 67% υπ. – 33% άριστες), Χαραλαμπίδης 2 (1/12 επ., 1 άσος), Καφαντάρης 6 (4/4 επ., 2 μπλοκ), Βλαχόπουλος
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.