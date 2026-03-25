Ο ΟΦΗ έφθασε στο ζητούμενο απέναντι στην Καλαμάτα '80, αρχικά την κατάκτηση δύο σετ, εξασφαλίζοντας την έξοδο στο Challenge Cup, ενώ στο τέλος πήρε και τη νίκη με 3-2.

Ο ΟΦΗ πήρε αυτό που ήθελε από το ταξίδι του στη Μεσσηνία, νίκησε την Καλαμάτα ΄80 με 3-2 σετ, κατέκτησε την 5η θέση στη Novibet Volley League κι αυτόματα εξασφάλισε την έξοδο στο Challenge Cup της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Στο 2ο παιχνίδι των play offs για τις θέσεις 5-7, o ΟΦΗ χρειαζόταν έναν πόντο για να πάρει την 5η θέση κι έφθασε στο ζητούμενο, κατακτώντας τα πρώτα δύο σετ. Στη συνέχεια, η Καλαμάτα '80 αντέδρασε ισοφαρίζοντας σε 2-2 σετ και στέλνοντας το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Εκεί η ομάδα της Κρήτης κατάφερε να επικρατήσει, φεύγοντας από την Καλαμάτα με τη νίκη.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο ΟΦΗ κατακτά την 5η θέση και εξασφαλίζει την έξοδο στο Challenge Cup της επόμενης σεζόν. Από την άλλη η Καλαμάτα πήρε έναν πολύτιμο πόντο και έφτασε στους 22, ξεφεύγοντας στο +3 από τον Πανιώνιο, έχοντας προβάδισμα για την 6η θέση και το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Τα σετ: 19-25, 21-25, 25-20, 25-19, 11-15

*Οι πόντοι της Καλαμάτας προήλθαν από 4 άσσους, 59 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 33 λάθη αντιπάλων ενώ του ΟΦΗ από 8 άσσους, 52 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 36 λάθη αντιπάλων

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ’80 (Χατζηαντωνίου): Μάρκου 23 (20/41 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Πετσιάς, Λίσον 4 (3/8 επ., 1 μπλοκ), Κρικ 9 (8/14 επ., 1 μπλοκ), Χόρβαθ 10 (9/21 επ., 1 άσος, 42% υπ. – 8% άριστες), Παύλου 3 (3/6 επ., 25% υπ. – 25% άριστες) / Ντάκουρης (λ., 57% υπ. – 30% άριστες), Κομητούδης 6 (4/7 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Καούνης (λ.), Δαλακούρας Κ. 1 (1/2 επ.), Μπιρμπίλης 1 (1/1 επ.), Κοβάτσεβιτς 9 (8/16 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ. – 18% άριστες), Μανωλάκης 2 (2/5 επ.)

ΟΦΗ (Καλμαζίδης): Μάκινεν 8 (6/13 επ., 2 άσοι, 80% υπ. – 60% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 8 (5/11 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Μολίνα 15 (15/26 επ., 79% υπ. – 42% άριστες), Μιχαήλοβιτς 13 (11/21 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Σταθέλος 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Μίτιτς 4 (1/4 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ) / Συναδινός (λ., 68% υπ. – 32% άριστες), Παχιαδάκης (λ., 50% υπ. – 20% άριστες), Παπαδόσηφος 3 (3/3 επ., 33% υπ. – 0% άριστες), Ρουμελιωτάκης 7 (5/12 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 67% υπ. – 33% άριστες), Χαραλαμπίδης 2 (1/12 επ., 1 άσος), Καφαντάρης 6 (4/4 επ., 2 μπλοκ), Βλαχόπουλος

