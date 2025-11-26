Με μία αγωνιστική και 1.150 ευρώ πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Άρης Χανδρινός για όσα έγιναν στον περσινό αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Πρόστιμα και για το φετινό ντέρμπι.

Μοίρασε πρόστιμα το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο της ΕΣΑΠ. Μετά τις απολογίες έξι υποθέσεων που αφορούσαν παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό όχι μόνο το προ ολίγων εβδομάδων ντέρμπι, αλλά και το περσινό τελικό, τιμωρήθηκε ο Άρης Χανδρινός με μία αγωνιστική, αλλά και 1.150 ευρώ, ενώ πρόστιμα δέχθηκαν οι Ανδρεόπουλος, Ατανασίγιεβιτς και Χρυσοφάκης.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΣΑΠ έχει ως εξής: «Το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο της ΕΣΑΠ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις για έξι δικογραφίες που αφορούν τους αγώνες Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού στις 7-5-2025 και Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στις 2-11-2025. Αναλυτικά:

Απόφαση 14: Επέβαλε στο Τ.Α.Α. Παναθηναϊκός Α.Ο. χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα (5.250) ευρώ για τα όσα αναφέρθηκαν στα έγγραφα της σχηματισθείσας δικογραφίας (φύλλο αγώνα, έντυπο καταγραφής Κομισάριου αγώνα, φύλλο έκθεσης Παρατηρητή) του 3oυ τελικού αγώνα πρωταθλήματος Volley League 2024-25 με τον Ολυμπιακό στο γυμναστήριο του Μετς στις 7-5-2025.

Απόφαση 15: Επέβαλε στον αθλητή του Τ.Α.Α. Παναθηναϊκού Α.Ο., Αριστείδη Χανδρινό τον αποκλεισμό μίας αγωνιστικής ημέρας και την χρηματική ποινή των τριακοσίων (1.150) ευρώ για αντιαθλητική και ανάρμοστη συμπεριφορά και συγκεκριμένα για επεισόδιο με τον διοικητικό παράγοντα του Τ.Α.Α. «Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.», Χρυσοφάκη Ελευθέριο στον τελικό αγώνα της ομάδας του με τον Ολυμπιακό Σ.Φ.Π. για τη Volley League 2024-25 με τον Ολυμπιακό Σ.Φ.Π. στο γυμναστήριο του Μετς στις 7-5-2025 κι ενώ το σκορ στο 2ο σετ ήταν 4-5.

Απόφαση 16: Επέβαλε στον διοικητικό παράγοντα του Τ.Α.Α. Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. Χρυσοφάκη Ελευθέριο την ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους που αγωνίζεται η ομάδα του Τ.Α.Α. Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. διάρκειας ενός (1) μηνός και χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τα όσα αναφέρθηκαν στα έγγραφα της σχηματισθείσας δικογραφίας (φύλλο αγώνα, έντυπο καταγραφής Κομισάριου αγώνα, φύλλο έκθεσης Παρατηρητή και Έκθεσης Αστυνομίας) για επεισόδιο με τον αθλητή του Παναθηναϊκού Αριστείδη Χανδρινό στη διάρκεια του τελικού αγώνα της ομάδας του για τη Volley League 2024-25 με τον Παναθηναϊκό Α.Ο. στο γυμναστήριο του Μετς στις 7-5-2025 κι ενώ το σκορ στο 2ο σετ ήταν 4-5.

Απόφαση 17: Επέβαλε στον αθλητή του Τ.Α.Α. Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. Αλεξάντερ Ατανασίγιεβιτς έγραφη επίπληξη και χρηματική ποινή των τριακοσίων (300) ευρώ καθόσον αποδείχθηκε ότι μετά την λήξη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στις 2-11-2025 αποδείχθηκε ότι μετά την λήξη του αγώνα και αφού ο αθλητής του Παναθηναϊκού, Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, κλώτσησε με δύναμη την μπάλα στον αέρα, εκνευρίστηκε και κινήθηκε προς το μέρος του προκειμένου να του ζητήσει εξηγήσεις με αποτέλεσμα την επέμβαση έτερων αθλητών και παραγόντων και των δύο ομάδων προκειμένου να ομαλοποιηθεί άμεσα η κατάσταση μεταξύ των ως άνω αθλητών. Για την ίδια υπόθεση το Τ.Α.Α. Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. τιμωρήθηκε με αυστηρή έγγραφη επίπληξη με δημοσίευση στον Τύπο.

Απόφαση 18: Επέβαλε στο Τ.Α.Α. Ολυμπιακό Σ.Φ.Π. την ποινή της αυστηρής έγγραφη επίπληξης και του χρηματικού προστίμου των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για τα όσα αναφέρθηκαν στα έγγραφα της σχηματισθείσας δικογραφίας (φύλλο αγώνα, έντυπο καταγραφής Κομισάριου αγώνα, φύλλο έκθεσης Παρατηρητή και Έκθεσης Αστυνομίας) σε συνδυασμό με το video του αγώνα, το οποίο λήφθηκε υπόψη ως βοηθητικό στοιχείο (δικαστικό τεκμήριο) κατά το άρθρο 14 παρ. 3 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Ε.Σ.Α.Π. του αγώνα πρωταθλήματος Volley League 2025-26 με τον Παναθηναϊκό Α.Ο. στις 2-11-2025.

Απόφαση 19: Επέβαλε στον αθλητή του Παναθηναϊκού Α.Ο. Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο χρηματική ποινή των τριακοσίων (300) ευρώ και έγγραφη επίπληξη καθόσον αποδείχθηκε ότι μετά την λήξη του αγώνα με τον Ολυμπιακό Σ.Φ.Π. στις 2-11-2025 για το πρωτάθλημα Volley League 2025-26 κλώτσησε με δύναμη τη μπάλα στον αέρα. Για την ίδια υπόθεση το ΤΑΑ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με αυστηρή έγγραφη επίπληξη με δημοσίευση στον Τύπο».