League Cup: Πότε και που θα γίνουν οι αγώνες του Final-8
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΣΑΠ έχει ως εξής: «Η αντίστροφη μέτρηση για την τελική φάση του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς έχει αρχίσει. Σε αντίθεση με άλλες αγωνιστικές περιόδους, όλοι αγώνες θα γίνουν υπό τη μορφή φάιναλ-8 σε 4 ημέρες σε 4 διαφορετικά γήπεδα.
Οι αγώνες θα γίνουν στα γυμναστήρια Ανδρέας Βαρίκας Νέας Σμύρνης, Κροίσος Πέρσης Νέας Σμύρνης, Σοφία Μπεφόν Παλαιού Φαλήρου και Ζηρίνειο Κηφισιάς.
Ο ένας ημιτελικός και ο τελικός θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ-2 Σπορτς και οι υπόλοιποι αγώνες θα είναι Live Streaming EΣΑΠ TV.
Ο τελικός θα γίνει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 17:00.
LEAGUE CUP 2025
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης», Νέα Σμύρνη 16:00 (Live Streaming EΣΑΠ TV): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Γυμναστήριο «Ζηρίνειο», Κηφισιάς, 17:30 (Live Streaming EΣΑΠ TV): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ο.Φ.Η.
Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης», Νέα Σμύρνη 18:30 (Live Streaming EΣΑΠ TV): Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», Νέα Σμύρνη, 20:30 (Live Streaming EΣΑΠ TV): Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν», Παλαιό Φάληρο, 17:00 (ΕΡΤ-2 Σπορτ): Νικητής 3ου Προημιτελικού – Νικητής 4ου Προημιτελικού
Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», Νέα Σμύρνη, 20:30 (Live Streaming ΕΣΑΠ TV): Νικητής 1ου Προημιτελικού – Νικητής 2ου Προημιτελικού
ΤΕΛΙΚΟΣ
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», Νέα Σμύρνη, 17:00 (ΕΡΤ-2 Σπορτ): Νικητής 1ου Ημιτελικού – Νικητής 2ου Ημιτελικού».
