Μαμάης: «Ο Παναθηναϊκός δίκαια έγινε Πρωταθλητής» 

Ο Βαλάντης Μαμάης, τεχνικός του ΠΑΟΚ, αναγνώρισε στις δηλώσεις του την αγωνιστική ανωτερότητα του Πρωταθλητή της Novibet Volley Leauge, ήτοι του Παναθηναϊκού.

Οι δηλώσεις του κόουτς Μαμάη στην ΕΡΤ: «Από την μεριά μου, να πω και εγώ συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Πιστεύω δίκαια έγινε Πρωταθλητής. Εμείς προσπαθήσαμε πάρα πολύ και ειδικά στο προηγούμενο παιχνίδι στην έδρα τους, όπου είδατε ότι κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Θέλαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε αήττητη την έδρα μας σε αυτούς τους τελικούς, όμως δεν τα καταφέραμε. Ειδικά στο τρίτο σετ, όπου προηγηθήκαμε 21-17, πάλι κάποια προβλήματα που έχουμε μάς κόστισαν το σετ και μαζί χάσαμε το παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους αθλητές μου. Ήταν μια πολύ μεγάλη και κουραστική χρονιά, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι περνάμε κάθε μέρα.

Το σημαντικότερο είναι ότι το θέλαμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας πίστεψε. Ξέρω ότι τους στεναχωρήσαμε. Τι να πω… Να έχουμε υγεία και εύχομαι ο ΠΑΟΚ του χρόνου να τα καταφέρει καλύτερα και όλοι μας να κερδίσουμε έναν τίτλο».