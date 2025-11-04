ΠΑΟΚ: «Άδικη η τιμωρία Κοκκινάκη, που πλήττει την ομάδα μας»

Ο ΠΑΟΚ εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του για την ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής στον Μενέλαο Κοκκινάκη από το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο της ΕΣΑΠ.

Το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο της ΕΣΑΠ, τιμώρησε με μια αγωνιστική τον Μενέλαο Κοκκινάκη, για όσα έγιναν στον 3ο ημιτελικό του περσινού πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Το ΤΑΑ ΠΑΟΚ με ανακοίνωση διαμαρτύρεται για την απόφαση, την οποία χαρακτηρίζει «άδικη» και «αντιδεοντολογική, αφού αφαιρεί από τον αθλητή και την ομάδα κάθε δικαίωμα αποκατάστασης της αδικίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΤΑΑ ΠΑΟΚ

«Το ΤΑΑ ΠΑΟΚ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία του για την απόφαση τιμωρίας του αθλητή μας, Μενέλαου Κοκκινάκη, με ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας, απόφαση η οποία εκτιμάται ως άδικη και υπερβολική και προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις του σωματείου.

Η επιβληθείσα ποινή αφορά σε αγώνα που διεξήχθη στις 23 Μαρτίου 2025 κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025, ο αθλητής κλήθηκε να απολογηθεί μετά από έξι (6) ολόκληρους μήνες(!) και καλείται να εκτίσει την ποινή του στην 3η αγωνιστική της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Πρόκειται για απόφαση η οποία πλήττει άμεσα την ομάδα μας, αλλά και εν γένει το χώρο του αθλητισμού, καθότι οι ποινές των αθλητών πρέπει να επιβάλλονται και να εκτελούνται στον επόμενο εντός έδρας αγώνα της ίδιας περιόδου και μοναδική εξαίρεση εάν το πειθαρχικό παράπτωμα αφορά στον τελευταίο αγώνα του Πρωταθλήματος, οπότε τυχόν ποινή θα εκτιθεί στον πρώτο αγώνα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Είναι τουλάχιστον άδικο να καλείται αθλητής να εκτίσει ποινή στην 3η αγωνιστική ημέρα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Επιπλέον δε, όταν η ποινή είναι ανέκκλητη, καθιστά την απόφαση όχι μόνο άδικη, αλλά και αντιδεοντολογική, αφού αφαιρεί από τον αθλητή και την ομάδα κάθε δικαίωμα αποκατάστασης της αδικίας.

Η απόφαση, χαρακτήρισε μια τυχαία κίνηση του αθλητή πάνω στη φάση του αγώνα ως πράξη δυσφημιστική για το άθλημα, στερώντας το σωματείο από την συμμετοχή του αθλητή του σε ένα πολύ σημαντικό αγώνα, αλλά κυρίως πλήττοντας το αίσθημα δικαίου και το ίδιο το άθλημα».

