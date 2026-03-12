Παναθηναϊκός - Μπέτις: Έκρηξη χαράς στο ΟΑΚΑ και πανηγυρισμοί των παικτών με τον κόσμο
Αποθέωση για τον Ράφα Μπενίτεθ και τους παίκτες του μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού με 1-0 επί της Μπέτις στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τους «16» του Europa League. Μεγάλος πρωταγωνιστής του ματς ο Βισέντε Ταμπόρδα που σκόραρε από την άσπρη βούλα στο 88', για να δώσει προβάδισμα πρόκρισης στους Πράσινους.
Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα οι παίκτες του «τριφυλλιού» κατευθύνθηκαν προς το πέταλο για να πανηγυρίσουν μαζί με τον κόσμο τους, με τους οπαδούς να τραγουδούν το όνομα του σκόρερ της αναμέτρησης, αλλά και το «χόρτο μαγικό» μαζί με τους ποδοσφαιριστές.
Νωρίτερα, το Ολυμπιακό Στάδιο πήρε... φωτιά με το εύστοχο πέναλτι του Αργεντινού.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta από το γκολ
☘️ Ξέσπασμα από τους φίλους του Παναθηναϊκού τη στιγμή του 1-0 κόντρα στη Μπέτις!#paofc pic.twitter.com/keFCeAeYGR— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 12, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.