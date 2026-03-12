Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στις κερκίδες του ΟΑΚΑ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού με 1-0 επί της Μπέτις.

Αποθέωση για τον Ράφα Μπενίτεθ και τους παίκτες του μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού με 1-0 επί της Μπέτις στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τους «16» του Europa League. Μεγάλος πρωταγωνιστής του ματς ο Βισέντε Ταμπόρδα που σκόραρε από την άσπρη βούλα στο 88', για να δώσει προβάδισμα πρόκρισης στους Πράσινους.

Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα οι παίκτες του «τριφυλλιού» κατευθύνθηκαν προς το πέταλο για να πανηγυρίσουν μαζί με τον κόσμο τους, με τους οπαδούς να τραγουδούν το όνομα του σκόρερ της αναμέτρησης, αλλά και το «χόρτο μαγικό» μαζί με τους ποδοσφαιριστές.

Νωρίτερα, το Ολυμπιακό Στάδιο πήρε... φωτιά με το εύστοχο πέναλτι του Αργεντινού.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta από το γκολ