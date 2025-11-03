Τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική ο Κοκκινάκης
Την παρουσία του Μενέλαου Κοκκινάκη θα στερηθεί για έναν αγώνα ο ΠΑΟΚ, με τον έμπειρο ακραίο να τιμωρείται με μία αγωνιστική για όσα έγιναν στον περσινό ημιτελικό του πρωταθλήματος στο ματς με τον Παναθηναϊκό.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο της ΕΣΑΠ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
Επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 1.250 Ευρώ στο Τ.Α.Α. Παναθηναϊκός για τα όσα έγιναν στον αγώνα που διεξήχθη στις 23.03.2025 στο κλειστό Γυμναστήριο του Μετς στην Αθήνα.
Επιβλήθηκε αποκλεισμός μίας αγωνιστικής ημέρας στον αθλητή του Π.Α.Ο.Κ. Μενέλαο Κοκκινάκη και χρηματικό πρόστιμο 1.150 Ευρώ για τα όσα έγιναν στον αγώνα της ομάδας του που διεξήχθη στις 23.03.2025 στο κλειστό Γυμναστήριο του Μετς στην Αθήνα. Επίσης επιβλήθηκε έγγραφη επίπληξη δια του Τύπου στο Τ.Α.Α. Π.Α.Ο.Κ.
Επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 1.600 Ευρώ στο Τ.Α.Α. Π.Α.Ο.Κ. για τα όσα έγιναν στον αγώνα που διεξήχθη στις 05.04.2025 στο κλειστό Γυμναστήριο P.A.O.K. Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Παραπέμπονται στην Πειθαρχική Επιτροπή της Κ.Ε.Δ. οι διαιτητές του αγώνα».
