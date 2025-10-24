Πρεμιέρα στην φετινή Volley League με τον ΠΑΟΚ να μην συναντά το παραμικρό εμπόδιο και να επικρατεί με 3-0 του Φοίνικα στο Παλατάκι. Εξαιρετικοί στο μπλοκ οι «ασπρόμαυροι» δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο στους Συριανούς.

Με τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Φοίνικα Σύρου στο Παλατάκι, ξεκίνησε η φετινή Volley League. Η ομάδα του Γιόσκο Μιλενκόσκι δεν συνάντησε το παραμικρό πρόβλημα και πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση πάνω στο φιλέ, όπου και σε ένα μόνο σετ και συγκεκριμένα το 2ο έκανε 10, επικράτησε με 3-0 (25-19, 25-14, 25-19) των Συριανών.

Ο αγώνας ήταν ντέρμπι μέχρι τα μέσα του πρώτου σετ. Εκεί οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι και δεν κοίταξαν πάλι πίσω με τους φιλοξενούμενους να μην μπορούν σε κανένα σημείο να τους βάλουν δύσκολα. Έτσι το 3-0 ήρθε σχετικά άνετα για τους «ασπρόμαυρους».

Πρώτοι σκόρερ για τους νικητές οι Κοκκινάκης και Κόλεφ που είχαν από 13 πόντους, με τον πρώην λίμπερο να επιστρέφει με τον καλύτερο τρόπο στην θέση του ακραίου, έχοντας και 69% στην επίθεση, ενώ ο Ερνάντες ακολούθησε με 12. Για τους ηττημένους μόνο ο Βαν ντε Ντρις είχε διψήφιο αριθμό φτάνοντας τους 11, αλλά δεν έφταναν για να κάνει κάτι η ομάδα του.