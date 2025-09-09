Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της νέας σεζόν στη Volley League ανδρών της οποίας η κλήρωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (9/9).

Η Volley League μετράει αντίστροφα πλέον, με την κλήρωση του πρωταθλήματος να πραγματοποιείται το βράδυ της Τρίτης (9/9) και στο τέλος αυτής να προκύπτουν όλες οι αγωνιστικές της σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, τη δεύτερη αγωνιστική αναμένεται να διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς ανάμεσα στους δύο «αιώνιους», με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη».

Το επόμενο ντέρμπι θ' αργήσει, στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει στο κλειστό του Μετς τον ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική, ενώ δύο αγωνιστικές αργότερα οι Θεσσαλονικείς θα παίξουν απέναντι στον Ολυμπιακό.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Volley League ανδρών

1η αγωνιστική

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο. Καλαμάτα 80

Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου

2η αγωνιστική

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Ο.Φ.Η.

Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Π.Α.Ο.Κ.

3η αγωνιστική

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Καλαμάτα 80

Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

4η αγωνιστική

Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ο.Κ.

Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου

5η αγωνιστική

Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Ο.Φ.Η.

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Καλαμάτα 80

6η αγωνιστική

Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου

Ο.Φ.Η. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Π.Α.Ο.Κ. – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

7η αγωνιστική

Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο. Καλαμάτα 80

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ.

Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Ο.Φ.Η.

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

8η αγωνιστική

Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Ο.Φ.Η. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου

9η αγωνιστική

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Ο.Φ.Η.

Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Καλαμάτα 80

Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Π.Α.Ο.Κ.

10η αγωνιστική

Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Ο.Φ.Η.

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Π.Α.Ο.Κ.

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Παναθηναϊκός Α.Ο.

11η αγωνιστική

Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Α.Ο. Καλαμάτα 80

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

12η αγωνιστική

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου

Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Ο.Φ.Η.

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Π.Α.Ο.Κ.

Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

13η αγωνιστική

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Π.Α.Ο.Κ. – Ο.Φ.Η.

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο. Καλαμάτα 80

Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

14η αγωνιστική

Ο.Φ.Η. – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Π.Α.Ο.Κ.

15η αγωνιστική

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο. Καλαμάτα 80

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ο.Φ.Η.

Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Π.Α.Ο.Κ.

16η αγωνιστική

Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

17η αγωνιστική

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Καλαμάτα 80

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Ο.Φ.Η.

Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Π.Α.Ο.Κ.

18η αγωνιστική