Volley League: Το πρόγραμμα και οι διαιτητές στα Play Offs και Play Out

Με την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος σειρά παίρνουν τα Play Offs και τα Play Out με την ΕΣΑΠ να γνωστοποιεί το πρόγραμμα και τους διαιτητές των πρώτων αγώνων.

Και τα σοβαρά τώρα αρχίζουν. Η κανονική διάρκεια της Volley League ολοκληρώθηκε και αμέσως αρχίζουν οι μάχες της τετράδας, αυτές για την 5η και 6η θέση, αλλά και αυτές της σωτηρίας. Η ΕΣΑΠ και η ΕΟΠΕ έκαναν γνωστό το πρόγραμμα, αλλά και τους διαιτητές των πρώτων αναμετρήσεων.

Το πρόγραμμα και οι διαιτητές των εθνικών πρωταθλημάτων για το διάστημα 13-18 Μαρτίου 2026.

Volley League – Ημιτελικοί (Στις τρεις νίκες)

Α’ ημιτελικοί

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο Μετς, 21: 00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Βουδούρης, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργουλέας, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Ζαρμπίνης, Τσεκούρας, Γραμματεία: Ταλάρου.

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» Νέα Σμύρνη, 20:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Π.Α.Ο.Κ.

Διαιτητές: Νικάκης, Γεωργιάδης Στ., Τσάλεντζ ρέφερι: Μυλωνάκης, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Γεώργας, Κώτσιας, Γραμματεία: Μπίτσικα.

Volley League – Πλέι οφ θέσεις 5-7

1η αγωνιστική – Σάββατο 14/3/2026

Γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας, Νέα Σμύρνη, 17:00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea

Διαιτητές: Φραγκάκης, Καραγιαννόπουλος, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Γεωργοπούλου, Νικολάου, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Ρεπό Ο.Φ.Η.

Volley League – Πλέι άουτ θέσεις 8-10

1η αγωνιστική – Σάββατο 14/3/2026

Γυμναστήριο Ζηρίνειο Κηφισιάς, 18:30 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο.Π.Κηφισιάς – Α.Ο.Φοίνικας Σύρου

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Γεροθόδωρος, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Τομαράς, Μουζακίτη, Γραμματεία: Γλυκού.

Ρεπό A.Ο. Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron