Καθησυχαστική η Χαντάβα: «Προς το παρόν είμαστε ασφαλείς»

Η Εύα Χαντάβα ήταν με νέο ποστάρισμα στα προσωπικά της social media ήταν καθησυχαστική, λέγοντας πως αυτή και οι συμπαίκτριες της έχουν βρει ένα ασφαλές μέρος...

Δύσκολες ώρες περνάει η Εύα Χαντάβα στο Νεπάλ, όπου οι μαζικές διαδηλώσεις λόγω της ακραίας πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής έχουν πάρει βίαιες διαστάσεις, με το κοινοβούλιο να τυλίγεται στις φλόγες.

Εγκλωβισμένη στο Κατμαντού η Εύα Χαντάβα: «Κρυβόμαστε στο δάσος, περιμένοντας από τον στρατό να αναλάβει δράση!»

Όλα αυτά τα γεγονότα έχουν αναγκάσει την Ελληνίδα αθλήτρια και τις συμπαίκτριες της να κατευθυνθούν προς το δάσος του Κατμαντού για την ασφάλεια της σωματικής τους ακεραιότητας. Η ίδια, μάλιστα, αρχικά έκανε ξεκάθαρο πως δεν είναι ασφαλής στο Νεπάλ κάνοντας γνωστό πως αυτή και οι συμπαίκτριες της ψάχνουν καταφύγιο.

Σε πρόσφατη δημοσίευσή της η παίκτρια της Karnali Yashvis ενημέρωσε πως τα πράγματα είναι καλύτερα, με την ίδια και τις συναθλήτριές της να είναι ασφαλείς προς το παρόν. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τους ανθρώπους που έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Η δημοσίευση της Εύας Χαντάβα

«Καταφέραμε να βρούμε ένα ασφαλές μέρος για να μείνουμε. Προς το παρόν είμαστε ασφαλείς και καλά. Ευγνώμονες σε όλους όσους νοιάζονται και επικοινωνούν μαζί μας».