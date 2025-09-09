Volley League: Χωρίς ντέρμπι η πρώτη αγωνιστική
Γνωστή έγινε η πρώτη αγωνιστική της νέας σεζόν στη Volley League ανδρών για τη σεζόν 2025-26, στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (9/9) στη λίμνη της Βουλιαγμένης.
Όπως προέκυψε από την κληρωτίδα, η πρεμιέρα του πρωταθλήματος δεν έχει κάποιο ντέρμπι. Ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Φλοίσβο, ενώ ο Ολυμπιακός θα πάει στη Νέα Σμύρνη για ν' αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο, ο οποίος θα παίξει το πρώτο του εντός έδρας ματς στη μεγάλη κατηγορία.
- Εγκλωβισμένη στο Κατμαντού η Εύα Χαντάβα: «Κρυβόμαστε στο δάσος, περιμένοντας από τον στρατό να αναλάβει δράση!»
Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Φοίνικα Σύρου στη Θεσσαλονίκη, ο ΟΦΗ θα φιλοξενήσει την Κηφισιά, ενώ ο Μίλωνας θα παίξει με την Καλαμάτα.
Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στη Volley League
- ΑΟΝΣ Μίλων – Καλαμάτα
- ΟΦΗ – Κηφισιά
- ΠΑΟΚ – Φοίνικας Σύρου
- Πανιώνιος – Ολυμπιακός
- Παναθηναϊκός – Φλοίσβος
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.