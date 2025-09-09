Volley League: Χωρίς ντέρμπι η πρώτη αγωνιστική

Volley League ανδρών, Κλήρωση

Το βράδυ της Τρίτης (9/9) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Volley League ανδρών για τη σεζόν 2025-26 με την πρώτη αγωνιστική να μην έχει κάποιο ντέρμπι...

Γνωστή έγινε η πρώτη αγωνιστική της νέας σεζόν στη Volley League ανδρών για τη σεζόν 2025-26, στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (9/9) στη λίμνη της Βουλιαγμένης.

Όπως προέκυψε από την κληρωτίδα, η πρεμιέρα του πρωταθλήματος δεν έχει κάποιο ντέρμπι. Ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Φλοίσβο, ενώ ο Ολυμπιακός θα πάει στη Νέα Σμύρνη για ν' αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο, ο οποίος θα παίξει το πρώτο του εντός έδρας ματς στη μεγάλη κατηγορία.

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Φοίνικα Σύρου στη Θεσσαλονίκη, ο ΟΦΗ θα φιλοξενήσει την Κηφισιά, ενώ ο Μίλωνας θα παίξει με την Καλαμάτα.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στη Volley League

  • ΑΟΝΣ Μίλων – Καλαμάτα
  • ΟΦΗ – Κηφισιά
  • ΠΑΟΚ – Φοίνικας Σύρου
  • Πανιώνιος – Ολυμπιακός
  • Παναθηναϊκός – Φλοίσβος
